La Unitat de Salut Internacional de Santa Caterina de Salt reforça l'activitat per l'augment de viatgers internacionals
Durant el 2025 n'ha atès 7.568 i 3.101 més durant els primers cinc mesos d'aquest any
La Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina de Salt ha reforçat la seva activitat davant de l'augment de viatgers internacionals. La unitat, referent a la Regió Sanitària de Girona, ha atès 7.568 pacients el 2025 i ja n’ha visitat 3.101 durant els cinc primers mesos d'aquest any. El centre està especialitzat en l'atenció al viatger i a les patologies importades. Vuit de cada deu persones que acudeixen a la consulta ho fan per preparar un viatge de plaer. Un 18% aproximadament es desplacen al seu país d’origen per visitar familiars i amics, mentre que el percentatge restant correspon a viatges laborals, de cooperació internacional o altres motius.
Els mesos amb més activitat coincideixen amb la primavera i l’estiu, quan augmenten els desplaçaments internacionals. El juliol continua sent el mes amb més demanda assistencial. La tendència registrada durant aquest 2026 és similar a la d’anys anteriors, amb un increment progressiu de les consultes a mesura que s’apropa la temporada estival.
La cap de la Unitat de Salut Internacional, Cristina Soler, recorda que cada any hi ha moltes malalties relacionades amb viatges internacionals i que cada vegada són "més diverses". "Importem gèrmens procedents de destinacions molt diferents", afirma. En aquest sentit, explica que "a la consulta del viatger oferim recomanacions individualitzades en funció del tipus de viatge, la durada de l’estada i les característiques de salut de cada persona".
Des de la Unitat de Salut Internacional de l’Hospital Santa Caterina s’ha detectat que els destins més demandats continuen sent els del sud-est asiàtic, especialment Tailàndia, Indonèsia, Filipines, Sri Lanka i Malàisia. Fa unes mesos s’havien aturat per la guerra però ara la gent esta tornat a anar a Sud est asiàtic (sense arribar a les xifres d’anys anteriors).
També es manté un elevat interès per diversos països de l’Amèrica Llatina, com Colòmbia, Perú i Brasil. Així mateix, continuen sent molt populars els viatges de safari a països africans com Kènia i Tanzània.
La vacuna contra la febre groga és obligatòria per entrar a alguns països i la de la meningitis tetravalent és especialment recomanable o exigida en determinades zones de l’Àfrica subsahariana. La unitat també administra vacunes contra altres malalties com el dengue, determinades encefalitis víriques o la ràbia, segons el risc associat al viatge.
Les picades de mosquit i les mesures d'higiene
Algunes malalties freqüents en viatges internacionals, com la malària, no disposen de vacuna, però sí de tractaments preventius que redueixen de manera significativa el risc d’infecció. Altres, com el virus del Zika, tampoc tenen vacuna i poden comportar riscos importants, especialment en dones embarassades.
La infermera de la Unitat de Vacunació Internacional, Anna Hernández, explica que "quan viatgem a zones tropicals, és fonamental protegir-nos de les picades de mosquit perquè poden transmetre malalties importants. L'ús de repel·lents, roba que cobreixi la pell i altres mesures preventives són eines molt efectives per reduir aquest risc".
També és fonamental prevenir les malalties transmeses per aliments i aigua contaminats. Les diarrees del viatger continuen sent una de les afectacions més habituals i sovint estan relacionades amb deficiències en la higiene alimentària.
Per reduir riscos, es recomana consumir exclusivament aigua embotellada, evitar glaçons i gelats, no ingerir aliments crus i consumir només fruita que es pugui pelar personalment.
Des de la unitat recorden la importància de demanar visita amb suficient antelació abans de viatjar a determinats països per garantir una correcta preparació sanitària, completar els calendaris vacunals necessaris i reduir al màxim els riscos durant l’estada a l’estranger.
A més de valorar les vacunes i les mesures preventives necessàries per a cada destinació, els professionals revisen l'estat vacunal general de cada persona per comprovar que tingui actualitzades les vacunacions recomanades segons l'edat i la situació clínica. La consulta també permet informar els viatgers sobre les alertes sanitàries internacionals vigents, els brots epidèmics actius i les recomanacions específiques de salut pública de cada país o regió.
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