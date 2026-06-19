Aquests són els destins internacionals més consultats pels gironins abans de marxar de vacances aquest estiu
La Unitat de Salut Internacional del Santa Caterina registra més de 3.000 visites en cinc mesos i alerta de la importància de preparar els desplaçaments amb antelació
Els viatges internacionals tornen a omplir les agendes de la Unitat de Salut Internacional de l’Hospital Santa Caterina, servei de referència a la Regió Sanitària de Girona. Amb l’arribada de l’estiu i l’augment dels desplaçaments a l’estranger, el centre registra una activitat elevada i ja ha atès 3.101 persones durant els cinc primers mesos d’aquest 2026. Durant tot el 2025, la unitat va visitar 7.568 pacients.
La majoria de persones que acudeixen a la consulta ho fan per preparar viatges de vacances. Segons les dades de la unitat, vuit de cada deu usuaris es visiten abans d’un desplaçament de plaer. Un 18% aproximadament viatgen al seu país d’origen per visitar familiars i amics, mentre que la resta corresponen a motius laborals, de cooperació internacional o altres tipus de viatge.
Els destins més consultats continuen sent els del sud-est asiàtic. Tailàndia, Indonèsia, Filipines, Sri Lanka i Malàisia són alguns dels països que generen més demanda a la consulta del viatger. També es manté un interès elevat per diversos punts de l’Amèrica Llatina, com Colòmbia, Perú i Brasil, i continuen sent populars els viatges de safari a països africans com Kènia i Tanzània.
Els mesos previs a l’estiu concentren bona part de la demanda assistencial. El juliol continua sent el mes amb més activitat i la tendència d’aquest any és similar a la d’exercicis anteriors, amb un increment progressiu de les consultes a mesura que s’acosta la temporada alta de vacances.
La cap de la Unitat de Salut Internacional, la doctora Cristina Soler, explica que “cada any hi ha moltes malalties relacionades amb els viatges internacionals i cada cop són més diverses, ja que importem gèrmens procedents de destinacions molt diferents”. Per això, remarca que a la consulta del viatger s’ofereixen “recomanacions individualitzades en funció del tipus de viatge, la durada de l’estada i les característiques de salut de cada persona”.
"Cada any hi ha moltes malalties relacionades amb els viatges internacionals"
La preparació sanitària depèn del país de destinació, de la durada de l’estada i del perfil de cada viatger. En alguns casos, la vacuna contra la febre groga és obligatòria per entrar a determinats països. La de la meningitis tetravalent també pot ser especialment recomanable o exigida en algunes zones de l’Àfrica subsahariana. La unitat administra, a més, vacunes contra altres malalties com el dengue, determinades encefalitis víriques o la ràbia, sempre segons el risc associat al viatge.
Els professionals també recorden que algunes malalties freqüents en viatges internacionals, com la malària, no disposen de vacuna, però sí de tractaments preventius que redueixen de manera significativa el risc d’infecció. Altres, com el virus del Zika, tampoc tenen vacuna i poden comportar riscos importants, especialment per a les dones embarassades.
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