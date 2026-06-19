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Banyoles fomenta la participació ciutadana amb els Consells de Barri que reuneixen unes 300 persones

Les vuit trobades han servit per informar els veïns de les actuacions municipals i recollir propostes sobre seguretat i mobilitat

Una de les reunions del Consell de barri.

Una de les reunions del Consell de barri. / Ajuntament de Banyoles

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Redacció

Redacció

L’Ajuntament de Banyoles ha tancat els Consells de Barri, una ronda de visites als diferents barris de la ciutat, amb una participació d’unes 300 persones en les vuit trobades que s’han fet. La iniciativa, celebrada entre el 4 de maig i el 10 de juny, ha servit per fomentar la participació ciutadana.

Les sessions s’han celebrat durant els darrers mesos als barris de les Rodes, Canaleta, Mas Palau, Sant Pere, la Farga, Can Puig, la Vila Olímpica i el Barri Vell. En aquestes trobades s’ha informat els veïns de les actuacions executades a cada barri des de l’últim consell i s’hi han recollit les inquietuds i propostes de la ciutadania.

Entre les qüestions més repetides han estat la seguretat ciutadana, la mobilitat, les actuacions a la via pública i la recollida de residus. Durant les sessions també s’ha fet balanç de les actuacions municipals a cada barri, amb suport de material gràfic.

Les reunions han comptat amb membres de l’equip de govern, així com amb representants de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. A més, els cossos policials han informat de les actuacions dutes a terme als diferents barris des de la passada tardor i incidint en la normativa vigent sobre els patinets elèctrics, que obliga a registrar-los i a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.

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"L'acció ens permet recollir els dubtes dels veïns"

El primer tinent d’alcalde i regidor de Consells de Barri, Jordi Congost, ha destacat que “aquesta acció ens permet traslladar la informació del que desenvolupem a cada barri de la ciutat d’una manera propera i directa als veïns i veïnes, i al mateix temps recollir els seus dubtes i problemàtiques concretes”. Congost ha afegit que el consistori valora “molt positivament la participació ciutadana, que es manté trobada a trobada”.

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