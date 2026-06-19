ERC reclama al Senat que les comarques gironines entrin als nous corredors estatals d’autobús
La formació demana connectar Girona amb els trajectes Barcelona-Lleida-Osca i Terol-Castelló-Barcelona
Esquerra Republicana ha presentat una moció al Senat per reclamar la incorporació de les comarques gironines als nous corredors estatals d’autobusos que el Ministeri de Transports i Mobilitat ha posat a informació pública.
La proposta demana concretament que Girona s’integri en els corredors Barcelona-Lleida-Osca i Terol-Castelló-Barcelona. La diputada d’ERC per Girona, Etna Estrems, considera que l’exclusió evidencia una «manca de sensibilitat» de l’Estat davant les necessitats de mobilitat del territori. «No s’entén de cap manera que l’Estat deixi fora les comarques gironines d’un servei públic que ha de garantir connexions eficients, sostenibles i útils per a la ciutadania», ha afirmat Estrems. La diputada ha remarcat que moltes persones viuen a Girona i es desplacen habitualment a Barcelona per treballar o estudiar.
Connexions amb altres territoris
ERC sosté que la mobilitat entre Girona i Barcelona és una de les més elevades de Catalunya per motius laborals, educatius, sanitaris i professionals. La formació assenyala que més de dos milions de passatgers viatgen anualment en tren entre totes dues ciutats.
Els republicans defensen que la inclusió en els corredors estatals permetria millorar les connexions de les comarques gironines amb Barcelona, però també amb Tarragona, Lleida, Castelló, Osca i Terol. «Formar part d’aquests corredors no és només una qüestió de mobilitat interna; és una oportunitat per connectar millor Girona amb el conjunt del país i amb altres territoris de l’Estat», ha manifestat Estrems.
El Ministeri ha anunciat els avantprojectes de 31 corredors de servei públic de transport regular de viatgers per carretera. El nou mapa de concessions estarà format per 34 corredors, 600 rutes d’autobús i prestarà servei a 1.682 municipis. ERC denuncia que cap dels corredors previstos passa per la demarcació de Girona ni permet connectar-la directament amb Barcelona o altres províncies. Estrems ha qualificat aquesta exclusió d’«incomprensible i absolutament desencertada» en un moment en què, al seu parer, les administracions haurien de potenciar el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat.
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