Més de set-centes firmes contra el tancament de la plaça Major de Sant Joan
Demanen recuperar pel poble un espai central en la celebració d'activitats lúdiques i festives
Un grup de veïns de Sant Joan de les Abadesses ha recollit més de set-centes firmes per demanar que es desbloquegi la situació de la plaça Major del municipi, parcialment tancada a causa de l’estat ruïnós de l’edifici de Can Blanxart, propietat del Bisbat de Vic. La recollida s’ha fet reclamant una actuació urgent i responsable, la transparència sobre la situació actual, i que el poble pugui recuperar la plaça per fer-hi les activitats que s’hi realitzaven fins fa un parell d’anys. El mal estat de Can Blanxart ha impossibilitat que s’hi duguin a terme ni concerts, ni ballades de sardanes, o actes de la festa Major com el ball de pabordes o la Bogeria. L’Ajuntament hi ha prohibit la realització d’activitats pel risc per a la integritat de les persones.
L’alcalde santjoaní, Ramon Roqué, confia que amb iniciatives com aquesta es pugui a arribar a un acord amb el Bisbat. L’Ajuntament ha declarat en ruïnes aquest edifici, que ocupa tota una façana lateral de la plaça, i en té un informe d’enderroc. El Bisbat va aturar-ne l’aterrament per falta de sentència judicial. Roqué afirma que una taxació feta per un privat, situa en 375.000 euros el valor de la finca. Malgrat les ofertes fetes pel consistori al Bisbat, aquest no n’ha acceptat cap. Un dels veïns del barri Vell que ha donat el seu suport per a la reobertura total de la plaça Major, Josep Santanach, afirma que la postura del Bisbat “no sembla massa cristiana”, ja que malgrat haver aconseguit l’edifici fruit d’una donació i a causa de la mala conservació “el poble ha perdut la seva plaça Major amb tot el que això significa”.
Durant la festa major de 2024 ja es va prohibir per primera vegada la celebració del concert Entrevoltes que es feia en aquesta plaça. Aleshores l’ecònom del Bisbat, Josep Martínez, assenyalava que tot i la mala conservació de l’edifici “no està en estat de ruïna”, i que malgrat haver demanat permís per apuntalar la zona externa dels arcs, el consistori no havia tornat resposta a aquesta demanda. Actualment la façana està acordonada amb tanques metàl·liques. Els mateixos responsables de la recollida de signatures hi han situat diversos cartells on demanen tant a l’administració com al Bisbat que es posin d’acord per normalitzar l’activitat a la plaça. Durant els pròxims dies es farà entrega de les signatures a l’Ajuntament de Sant Joan.
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