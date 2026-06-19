Girona és la província catalana amb més ports amb bandera blava
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada a Lloret de Mar, destacant la importància d'aquests reconeixements per al litoral català
Aquestes són les 27 platges de la Costa Brava amb Bandera Blava aquest 2026
Girona és la província de Catalunya que té més ports reconeguts amb una bandera blava. En concret en té nou repartits per les tres comarques litorals: Alt Empordà, Baix Empordà i Selva. Seguida de Girona, Barcelona té vuit ports nàutics amb bandera blava i Tarragona, set.
Ports de Girona amb Bandera Blava
- Port de Llançà · Club Nàutic Llançà
- Port del Port de la Selva · Club Nàutic Port de la Selva
- Port Esportiu de Roses · Port de Roses SA
- Port de l’Escala · Club Nàutic l’Escala
- Port de l’Estartit · Club Nàutic L’Estartit
- Port d’Aiguablava · Club Nàutic Aiguablava (Begur)
- Marina Palamós, SA
- Port Marina Port d’Aro · Club Nàutic Port d’Aro
- Port de Blanes · Club de Vela Blanes
A més, un total de 27 platges de la Costa Brava han rebut aquest 2026 el distintiu Bandera Blava, que concedeix la Fundació per a l’Educació Mediambiental. Es tracta exactament de les mateixes platges que el 2025 ja van obtenir aquest reconeixement internacional, que premia la qualitat i els serveis d'aquests espais.
Platges de Girona amb Bandera Blava
- Del Port (Llançà)
- Grifeu (Llançà)
- Empuriabrava (Castelló d'Empúries)
- Cala Montgó (Torroella de Montgrí)
- Canadell (Palafrugell)
- Llafranc (Palafrugell)
- Tamariu (Palafrugell)
- La Fosca (Palamós)
- Cala Cristus-Ses Torretes (Calonge i Sant Antoni)
- Es Monestrí (Calonge i Sant Antoni)
- Sant Antoni (Calonge i Sant Antoni)
- Torre Valentina (Calonge i Sant Antoni)
- Cala Rovira (Castell - Platja d'Aro - S'Agaró)
- Platja Gran (Castell - Platja d'Aro - S'Agaró)
- Sa Conca (Castell - Platja d'Aro - S'Agaró)
- Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols)
- Platja de Sant Feliu (Sant Feliu de Guíxols)
- Platja Gran (Tossa de Mar)
- La Mar Menuda (Tossa de Mar)
- Cala Canyelles (Lloret de Mar)
- Fenals (Lloret de Mar)
- Platja de Lloret (Lloret de Mar)
- Sa Boadella (Lloret de Mar)
- Santa Cristina (Lloret de Mar)
- Platja de Blanes (Blanes)
- S'Abanell (Blanes)
- Sant Francesc-Cala Bona (Blanes)
Lliurament de les banderes
Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. En aquest punt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les cinc que han aconseguit la distinció al municipi.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que aquestes acreditacions demostren no només la qualitat de l'aigua, sinó que també "la biodiversitat marina". La consellera ha recordat que des dels ports es fan moltes accions mediambientals per preservar, entre d'altres, la posidònia marina. Això permet capturar una gran quantitat de CO2 que hi ha en el medi i neutralitzar la contaminació de l'espai natural.
Enguany hi ha 24 ports nàutics que han rebut aquesta distinció, un més dels que hi havia la temporada passada. Per altra banda, aquest estiu s'ha iniciat una prova pilot per reconèixer 'Centres Blaus'. Són centres d'interpretació que promouen els valors dels ecosistemes naturals i consciencien la població sobre els problemes ambientals.
Arreu de Catalunya hi ha quinze punts que han rebut aquesta distinció. El president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEC), José Palacios, ha detallat que a Barcelona n'hi ha vuit, a Tarragona, sis, i a Girona només un sol centre ha aconseguit aquest certificat. Es tracta de la Casa del Mar de Lloret de Mar. Per això Palacios ha demanat a la demarcació que es posi "les piles". De fet, el president de l'ADEC ha afegit que "segur" que hi ha molts centres que podrien adscriure's en aquest distintiu i per això els ha animat a demanar el distintiu de cara a la temporada vinent.
Per altra banda, Palacios ha demanat "ajuda" als governs autònoms i estatal per tal que contribueixin en les despeses de la contractació del servei de socorrisme. El president de l'associació ha apuntat que els consistoris assumeixen "molta pressió" amb aquest servei i ha demostrat ser un pilar fonamental per al salvament de vides.
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