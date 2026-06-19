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Un multireincident amb 84 denúncies fereix un treballador d’una botiga de Banyoles que intentava aturar-lo

L'agressor de 25 anys va ser arrestat deu dies després mentre presumptament cometia un altre robatori en un supermercat

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra / DdG

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Banyoles

Un home de 25 anys que acumula 84 denúncies per furts en supermercats de Banyoles va agredir el treballador d’una fruiteria que intentava impedir que robés una caixa de fruita. La víctima va patir lesions en una mà i l’autor va fugir. Els Mossos d’Esquadra el van arrestar deu dies després mentre cometia un altre robatori a la ciutat.

Els fets van passar el 5 de juny, cap a dos quarts d’onze del matí. L’empleat va veure com l’home s’emportava una caixa de fruita de l’establiment i marxava corrents. Al cap de poca estona, el va tornar a veure quan intentava endur-se’n una altra i li va recriminar l’acció.

Arrestat durant un altre robatori

L’anàlisi dels indicis recollits pels Mossos va permetre determinar la identitat del presumpte responsable. Finalment, els agents el van localitzar el 15 de juny en un supermercat de Banyoles, on estava cometent un nou robatori.

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Amb la col·laboració de la Policia Local, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. L’home va passar el 17 de juny a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

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