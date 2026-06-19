El PP presenta a Girona la ponència política que debatrà al congrés català
El senador del PPC Juan Milián defensa un canvi de prioritats centrat en l’economia, la seguretat, els serveis públics i l’habitatge
El Partit Popular va presentar ahir a Girona la ponència política que debatrà en el XVI Congrés del PPC, previst per al pròxim 27 de juny. El document, titulat Catalunya: llibertat, ordre i prosperitat, recull les principals línies polítiques que la formació vol impulsar durant la nova etapa.
La presentació davant dels afiliats gironins va anar a càrrec del senador del PPC Juan Milián; el president del PP de Girona, Daniel Ruiz, i Fernando Sánchez-Costa, un dels autors de la ponència. El text aborda qüestions com l’economia, la seguretat, els serveis públics, l’habitatge, l’educació i la fiscalitat. Milián va assegurar que la proposta neix de la convicció que Catalunya «mereix més». El senador va defensar que els joves han de disposar de més oportunitats, que la classe mitjana ha de poder prosperar i que cal millorar la seguretat i la qualitat dels serveis públics, especialment la sanitat i l’educació.
Canviar les prioritats
Els populars consideren que Catalunya necessita un canvi de prioritats per recuperar capacitat econòmica i influència dins de l’Estat. «Les polítiques que han governat Catalunya han estat un fracàs», va afirmar Milián durant la seva intervenció. El senador va presentar com a alternativa una proposta basada en els tres conceptes que donen nom al document: llibertat, ordre i prosperitat. En l’àmbit econòmic, el partit defensa facilitar la creació de riquesa i ocupació de qualitat. També reclama més llibertat educativa i una actuació més contundent de les institucions davant els incompliments de la llei.
La ponència sosté que Catalunya pot tornar a liderar l’economia espanyola i convertir-se en una de les regions més riques d’Europa. Per aconseguir-ho, el PPC planteja atraure inversions, impulsar la reindustrialització i aprofitar les oportunitats vinculades a la intel·ligència artificial. El document també aposta per garantir una energia competitiva, facilitar l’accés a l’habitatge i reduir la càrrega fiscal sobre les famílies, els treballadors autònoms i les empreses. Aquestes propostes se sotmetran al debat del congrés que el partit celebrarà el 27 de juny.
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