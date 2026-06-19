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Què has de fer si et roben el mòbil a la platja?

La policia recomana tenir preparada una dada del telèfon que pot ser decisiva en cas de denúncia

Gent amb un telèfon mòbil

Gent amb un telèfon mòbil / marymarkevich

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Amb l’arribada del bon temps i l’augment de l’activitat a platges, piscines, terrasses o espais molt concorreguts, els Mossos d’Esquadra recorden una sèrie de recomanacions bàsiques per protegir el telèfon mòbil i facilitar-ne la recuperació o identificació en cas de robatori o pèrdua.

Un dels consells principals és guardar el número d’IMEI del dispositiu. Es tracta d’un codi identificador únic del telèfon que pot ser necessari en el moment de presentar una denúncia per pèrdua o robatori del mòbil. Els Mossos recorden que es pot obtenir marcant al telèfon la seqüència *#06#.

La policia, però, adverteix que aquest número no s’ha de guardar dins del mateix telèfon mòbil, ja que, si el dispositiu desapareix, també es perdria l’accés a aquesta informació. Per això, recomanen tenir l’IMEI anotat en un altre lloc segur.

Els Mossos d’Esquadra també aconsellen utilitzar tots els sistemes de seguretat que ofereix l’aparell. Això inclou protegir el mòbil amb un PIN, una contrasenya o un patró gràfic de desbloqueig. Aquesta mesura no només dificulta l’accés a la informació personal, sinó que també pot donar marge per fer algunes accions abans que els lladres puguin accedir al dispositiu.

En aquest sentit, la policia insisteix que les contrasenyes no han de ser fàcils d’endevinar. Evitar combinacions simples o evidents és una manera més de reforçar la seguretat del mòbil davant d’un possible robatori.

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Una altra recomanació és conservar la factura de compra i el número de sèrie de l’aparell. En cas que el telèfon sigui recuperat, aquestes dades poden servir per identificar-lo i acreditar-ne la propietat.

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