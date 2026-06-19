Representants dels col·legis d’advocats analitzen a Puigcerdà els reptes de la professió
Les sessions continuen aquest divendres amb tallers sobre IA, governança institucional i futura normativa de l’advocacia catalana.
Puigcerdà acull des de dijous les XVII Jornades de les Juntes de Govern del Consell de l’Advocacia Catalana, una trobada que reuneix prop d’un centenar de representants dels 14 col·legis de l’advocacia de Catalunya per analitzar alguns dels principals reptes de la professió.
La sessió inaugural es va celebrar dijous al Teatre Casino Ceretà i va obrir dos dies de tallers i sessions de treball sobre qüestions com la sostenibilitat del Torn d’Ofici i Assistència a la Persona Detinguda, l’impacte dels MASC —els mitjans adequats de solució de controvèrsies—, la comunicació col·legial, la taxació de costes i els canvis vinculats a la transformació del sistema de justícia.
El president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi d’Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, va afirmar durant la jornada inaugural que “estem davant una etapa de redefinició profunda del sistema de justícia i del paper que hi ha de jugar l’advocacia, i els col·legis hem de participar activament en aquest procés de transformació, defensar les garanties professionals i assegurar que qualsevol canvi que s’impulsi situï sempre la tutela efectiva dels drets de la ciutadania en el centre de totes les decisions”. Montoliu també va destacar que “espais com aquestes jornades ens permeten precisament compartir diagnòstics i construir respostes conjuntes davant els grans reptes de futur de la professió”, segons informa el Consell en un comunicat.
Durant la primera jornada, els participants van treballar en diferents grups sobre àmbits que afecten tant l’exercici professional com la gestió dels col·legis. La presidenta de la Comissió de Formació del Consell i degana del Col·legi de l’Advocacia de Figueres, Maria Hilari, va assenyalar que “el Consell té la responsabilitat de generar espais de formació i aprenentatge compartit que permetin als equips de govern dels col·legis actualitzar coneixements, compartir bones pràctiques i estar millor preparats per afrontar els nous escenaris que afecten l’exercici professional i la gestió de les institucions col·legials”.
El degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona, Albert Sierra, amfitrió d’aquesta edició, va apuntar que “és una satisfacció poder acollir una trobada que reforça els vincles entre els col·legis i que posa en valor la importància de compartir presencialment espais de reflexió conjunta per continuar enfortint l’advocacia catalana des del territori”.
Les jornades continuen aquest divendres amb nous tallers sobre intel·ligència artificial aplicada a la gestió col·legial, governança institucional, futura normativa de l’advocacia catalana i el debat sobre la formació continuada obligatòria.
Les conclusions de les sessions serviran per definir línies d’actuació compartides entre el Consell i els col·legis durant els pròxims mesos. La trobada acabarà aquest divendres amb un acte de cloenda institucional en què està prevista la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler.
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