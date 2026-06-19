El tall d'un cable de fibra deixa Sant Joan de les Abadesses i Ogassa sense senyal de mòbil i internet
Tècnics de Telefònica estan treballant a la zona per restablir el servei
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Usuaris de Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, al Ripollès, s'han quedat sense senyal de mòbil i fibra per un tall de cable la matinada d'aquest divendres. Segons ha confirmat Telefònica a l'ACN, hi ha un equip de tècnics treballant sobre el terreny per restablir el servei. De moment, però, no hi ha una previsió a l'espera que finalitzi la reparació.
- Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí
- Girona tindrà el 'parc inclusiu més gran' de la ciutat el 2027 a la zona dels Químics
- Una parella denuncia que un CAP de Salt fa en castellà les classes de preparació al part
- Ferran Adrià: «La dieta mediterrània està molt bé com a ‘màrqueting’, però no existeix»
- Cop milionari al negoci de la marihuana a la província de Girona: 28 detinguts i més de 30 immobles bloquejats
- Continua el càsting al Girona per trobar el nou entrenador
- El Girona FC és 'propietari' de Montilivi
- Girona defensa al jutjat que el retrat de Felip VI amb fotos de l'1-O no contravé la llei i que es penja al lloc adequat
El tall d'un cable de fibra deixa Sant Joan de les Abadesses i Ogassa sense senyal de mòbil i internet
25 veremes d'excel·lència
Contingut patrocinat