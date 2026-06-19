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El tall d'un cable de fibra deixa Sant Joan de les Abadesses i Ogassa sense senyal de mòbil i internet

Tècnics de Telefònica estan treballant a la zona per restablir el servei

Vista aèria de Sant Joan de les Abadesses.

Vista aèria de Sant Joan de les Abadesses. / Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

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ACN

ACN

Sant Joan de les Abadesses

Usuaris de Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, al Ripollès, s'han quedat sense senyal de mòbil i fibra per un tall de cable la matinada d'aquest divendres. Segons ha confirmat Telefònica a l'ACN, hi ha un equip de tècnics treballant sobre el terreny per restablir el servei. De moment, però, no hi ha una previsió a l'espera que finalitzi la reparació.

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