Les comarques de Girona superen els 36ºC a les portes de l'onada de calor que s'allargarà fins dimarts
El Meteocat té actiu un avís per calor intensa a partir de diumenge a les dues del migdia, amb especial incidència a l’Empordà, el Pla de l’Estany i la Garrotxa
Les comarques de Girona ja han començat a notar l’entrada de l’estiu amb temperatures plenament caniculars, platges plenes i més mobilitat cap al litoral. Aquest dissabte, les màximes han superat els 36 graus en alguns punts de la província, en la prèvia d’un de la primera onada de calor de l'estiu.
Els valors més alts registrats aquest dissabte a la demarcació s’han localitzat a l’Alt Empordà. Segons les dades de les estacions meteorològiques, Cabanes ha arribat als 36,7 ºC, mentre que Darnius - Pantà de Darnius - Boadella ha assolit els 36,3 ºC. També han destacat els 35,7 ºC de Banyoles, els 35,5 ºC de la Bisbal d’Empordà, els 35,4 ºC de la Tallada d’Empordà i els 35,3 ºC de Navata, Girona i Anglès.
La calor també s’ha traduït aquest dissabte en una imatge plenament estiuenca a la Costa Brava. Les platges i els passejos del litoral gironí s’han omplert de gent en el primer cap de setmana amb ambient clarament de temporada alta, coincidint també amb l’inici del pont llarg de Sant Joan per a alguns ciutadans. La revetlla de Sant Joan se celebra dimarts 23 de juny i dimecres 24 és festiu, fet que ha portat part de la població a avançar els desplaçaments cap a la costa.
Aquesta combinació de calor, inici de l’estiu i pont de Sant Joan també s’ha notat a les carreteres. Durant la jornada hi ha hagut més mobilitat cap a la costa gironina, amb circulació intensa i cues en alguns trams de l’AP-7 i en vies que porten a municipis de la Costa Brava. Els desplaçaments s’han concentrat especialment cap al litoral, en una jornada marcada per les altes temperatures i per l’avançament del pont per part d’algunes famílies.
A la Costa Brava, l’ambient ha estat de ple estiu, amb banyistes a les platges, terrasses concorregudes i passejos marítims amb una elevada afluència durant bona part del dia. L’episodi de calor intensa arriba, a més, en un moment clau del calendari turístic, a les portes de Sant Joan i amb les primeres jornades d’estiu marcades per temperatures molt altes.
La calor, però, no s’ha quedat només al litoral ni a les planes interiors. També s’ha notat en zones de muntanya, sobretot a les valls i punts més baixos de la Cerdanya i el Ripollès. A la Cerdanya, Das ha arribat als 32,2 ºC i Puigcerdà als 30,3 ºC, mentre que al Ripollès Sant Pau de Segúries ha registrat 31,4 ºC i Molló - Fabert, 27 ºC. A les estacions d’alta muntanya, els valors han estat més continguts, però igualment suaus per l’altitud: Núria ha arribat als 22,3 ºC i Setcases - Ulldeter als 17,3 ºC.
La previsió
L’episodi arriba amb una previsió de pujada de la temperatura per als pròxims dies. El Meteocat ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill per calor intensa, amb un grau màxim de 4 sobre 6, i l’ha situat a partir de diumenge a les 14.00 hores. Segons el mateix organisme, l’episodi correspon a una onada de calor.
Per aquest diumenge, la previsió apunta que la temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta al sector de l’Empordà, mentre que la màxima pujarà entre lleugerament i moderadament arreu. A l’Alt Empordà es podrien assolir valors d’entre 36 i 39 ºC, mentre que a la resta del país les màximes es mouran, en general, entre els 31 i els 36 ºC.
L’avís afectarà especialment les comarques de l’Empordà, el Pla de l’Estany i la Garrotxa, segons els avisos del Meteocat. Aquestes zones ja han registrat aquest dissabte alguns dels valors més elevats de la demarcació i podrien tornar a quedar exposades a temperatures altes durant les hores centrals del dia.
De cara a dilluns, la temperatura mínima serà semblant o una mica més alta, localment de manera moderada, mentre que la màxima continuarà entre lleugerament i moderadament més alta en bona part del país. A l’extrem nord-est, però, podria baixar lleugerament o puntualment de manera moderada. Tot i això, l’ambient continuarà sent molt calorós, amb valors que voltaran entre els 32 i els 37 ºC i que podran ser més elevats a Ponent i a l’interior de les Terres de l’Ebre.
L’onada de calor a extremar les precaucions, especialment entre les persones vulnerables, infants, gent gran i persones amb malalties cròniques. També es recomana evitar l’activitat física intensa a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i buscar espais frescos mentre duri la calor intensa.
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