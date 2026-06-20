Més de cinc-cents alumnes han visitat l’Hospital d’Olot aquest curs 2025/26
Una xifra que creix cada any i que té en compte tant els alumnes de primària com d’instituts de la Garrotxa i d’altres comarques.
La majoria de visites se centren a conèixer alguns serveis de l’Hospital i els professionals que hi treballen, a més de conscienciar els alumnes sobre el paper del medi ambient i els hàbits quotidians en la salut
Des del 2018, la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ofereix als centres educatius de la comarca l’oportunitat de conèixer alguns serveis del centre sanitari i promoure hàbits saludables, amb visites guiades i personalitzades per a cada grup. La majoria són visites d’alumnes de primària, però també n’hi ha per a alumnes d’ESO i de formació professional. Estan obertes tant als centres educatius d’Olot com de la resta de la comarca de la Garrotxa.
Els alumnes de primària, que representen la majoria de visites, al final de l’estada fan una visita al bosc dels Tres Roures, proper al centre, per abordar la importància del contacte amb la natura i de la cura del medi ambient en general, així com dels hàbits quotidians que ens ajuden a mantenir una bona salut. Aquesta darrera activitat és liderada per la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (PEHSU) de l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa, amb l’objectiu de conscienciar sobre el paper del medi ambient en la salut de la infància i l’adolescència de la comarca.
Durant aquest curs han passat per l’Hospital alumnes de 5è de primària de l’Institut Escola Greda, de l’Escola Pia, del Pla de Dalt, del Morrot, de l’Escola Castellroc de Castellfollit de la Roca o de Les Escomes de Sant Jaume de Llierca, així com alumnes de l’Institut Montsacopa d’Olot, del Bosc de la Coma o del Petit Plançó, entre d’altres. Habitualment es visiten els serveis d’Urgències, Rehabilitació, Nurseria, Laboratori Clínic, Farmàcia, Diagnòstic per la Imatge i Bugaderia, depenent sempre del moment i la situació de cada àrea. Són els mateixos professionals de cada servei els que els ensenyen les instal·lacions, els expliquen quines tasques fan i responen les preguntes dels nens i nenes. En el cas dels alumnes més grans o de formació professional, la visita sempre s’enfoca a les necessitats educatives o formatives del grup.
La iniciativa va començar el curs 2018/19, en el marc del Consell dels Infants d’Olot, impulsat per l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot. Aquella en va ser la quarta edició i els alumnes de 5è de les escoles d’Olot van escollir la salut com a tema d’interès. Durant aquell curs, més de 250 alumnes van passar per les instal·lacions de l’Hospital per conèixer el funcionament del centre i entendre la salut més enllà de l’àmbit sanitari.
Des d’aleshores, les visites s’han mantingut i la majoria s’articulen a través del programa Recursos Educatius de l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, amb l’objectiu d’apropar els centres sanitaris als infants i promoure una cultura de la salut basada en les dimensions física, mental i mediambiental.
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