Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
Vies com la que uneix Tossa de Mar i Lloret són de les més vigilades per la gran quantitat d'usuaris els caps de setmana
Gerard Vilà (ACN)
Els Mossos d'Esquadra intensifiquen els controls per trobar motos manipulades en algunes vies "estratègiques" de les comarques gironines. Ho fan amb una estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) mòbil, amb la que poden detectar si alguna moto està manipulada i, també, per saber si té o no la ITV al dia. De fet, si enxampen algun conductor amb la inspecció caducada se'l sanciona, però també se li dona la possibilitat de passar-la allà mateix. A més, el control també té per objectiu detectar altres delictes com circular begut, drogat o de forma temerària, especialment en vies com la GI-682 de Tossa de Mar (Selva) a Lloret, una de les que més motoristes acumula, especialment els caps de setmana.
La Katia Martos ha passat la ITV de la seva moto aquest dimecres, però ho ha fet en un lloc "inesperat" per a ella, al voral de la GI-682 entre Tossa i Lloret de Mar. La Katia hi circulava i els Mossos l'han aturat en un control dedicat a motoristes i que comptava amb una estació d'ITV mòbil. Ho tenia tot en regla, però li quedava poc per haver de renovar la inspecció i ha aprofitat per passar-la.
Però l'objectiu de la presència d'aquesta estació d'ITV mòbil -que és una prova pilot que s'està fent- és detectar aquells conductors que han manipulat la seva moto. Tant aquells que, per exemple, l'han modificat perquè, per exemple, corri més o facin més soroll.
De fet, un dels problemes que tenien els Mossos era que no podien sancionar aquells que havien tret el limitador de velocitat, però no tenien el valor de velocitat màxima que podia arribar la moto.
Així, amb aquesta ITV mòbil, els agents saben exactament quina és la velocitat màxima que pot agafar la moto. Si el permís del conductor no permet que passi d'una cilindrada concreta, indica que està portant un vehicle pel qual no està habilitat. "Ens serveix per controlar paràmetres que fins ara no teníem i així poder ser més eficaços", explica el cap de Trànsit a Girona, Joan Costa.
La inspecció la passen els tècnics de la ITV i fan les mateixes proves que les que es passen a les estacions fixes. El responsable de la ITV mòbil, Xavier Grèbol, explica que tenen frenòmetre, velocímetre o control de gasos "com en una estació normal". "Si veiem que la persona no la té al dia o que l'ha de passar aviat, li oferim la possibilitat de fer-ho", explica Grèbol.
Vies "estratègiques"
El control que han muntat els Mossos a la GI-682 és "habitual", ja que es tracta d'una de les carreteres que més motoristes acumula i, de fet, una de les que més problemes genera, ja que molts fan conducció esportiva i incrementa el risc. Aquests controls, precisament, també tenen la voluntat de detectar aquests motoristes que fan conducció temerària i, per això, disposa de l'equip espiell, que es camufla entre els usuaris de la carretera i quan en detecta un que comet una imprudència l'atura i el porta fins el control.
Allà s'hi troba diverses dotacions de Trànsit que també revisen tota la documentació com el permís de conduir, l'assegurança o que tingui les certificacions pertinents. També es fan els controls d'alcohol i drogues, quan es detecta que un conductor pot estar sota els seus efectes.
El cap dels Mossos de Trànsit reconeix que "estan a sobre" en aquestes vies, especialment el "triangle" que formen la GI-682 amb la GI-681 i la C-35. Costa explica que s'han trobat que algú ha retirat els senyals que impedien estacionar més de 10 minuts a la zona coneguda com el 'Mirador', des d'on molts motoristes miren les conduccions de companys seus per aquestes vies.
Des dels Mossos recorden que els motoristes estan implicats en el 45% dels accidents mortals, malgrat que amb prou feines suposen el 3% de tot el parc automobilístic de les comarques gironines. Costa assenyala que aquestes campanyes 'Premot' van dirigides especialment a reduir la sinistralitat.
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