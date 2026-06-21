Els Bombers rescaten una persona accidentada en un barranc a Queralbs
L'afectat havia caigut i s'havia fet una lesió lleu al braç
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Els Bombers han rescatat amb helicòpter una persona que ha relliscat al barranc de Núria, a Queralbs. L'avís s'ha donat a les 13:36. L'afectat havia caigut i s'havia fet una lesió lleu al braç.
El ferit, que anava acompanyat, ha estat immobilitzat i traslladat fins a l'heliport d'Olot i després a l'hospital del municipi on ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
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