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Els Bombers rescaten una persona accidentada en un barranc a Queralbs

L'afectat havia caigut i s'havia fet una lesió lleu al braç

L'afectat ha estat traslladat amb helicòpter a Olot.

L'afectat ha estat traslladat amb helicòpter a Olot. / Bombers de la Generalitat

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Redacció

Redacció

Queralbs

Els Bombers han rescatat amb helicòpter una persona que ha relliscat al barranc de Núria, a Queralbs. L'avís s'ha donat a les 13:36. L'afectat havia caigut i s'havia fet una lesió lleu al braç.

El ferit, que anava acompanyat, ha estat immobilitzat i traslladat fins a l'heliport d'Olot i després a l'hospital del municipi on ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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