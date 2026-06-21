Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
El conductor, que circulava temeràriament per la GI-524, acaba detingut per conducció temerària i desobediència als Mossos
Una persecució policial entre Olot i Santa Pau va acabar dijous amb un vehicle accidentat contra la tanca d’una casa del veïnat del Sallent de Santa Pau i amb un home detingut. Els fets es van produir després que el conductor d’un Opel Corsa fugís dels Mossos d’Esquadra i circulés de manera temerària per la carretera GI-524.
Segons fonts coneixedores del cas, els Mossos van intentar aturar el vehicle a la zona d’Olot després de comprovar que el propietari de l’Opel Corsa tenia pendent un ingrés a presó. El conductor, però, no va obeir les indicacions policials i va iniciar una fugida en direcció a Santa Pau.
Durant el trajecte, el cotxe va circular de manera temerària per la GI-524, la carretera que connecta Olot amb Santa Pau. La persecució va acabar al veïnat del Sallent, quan l’Opel Corsa va sortir de la via i es va encastar contra la tanca d’una casa, com va avançar InfoGarrotxa.
No era el propietari
Un cop identificat el conductor, els Mossos van comprovar que no era la persona que tenia pendent l’ingrés a presó. Tot i això, l’home va quedar detingut com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i desobediència als agents de l’autoritat. Els fets no van provocar ferits, tot i l’aparatositat de la sortida de via i el risc generat durant la fugida.
Pel que fa al propietari del vehicle, que era qui tenia el requeriment judicial pendent, els Mossos van contactar amb ell i el van citar a dependències policials. Un cop a la comissaria d’Olot, els agents van comprovar la seva situació judicial i l’home va ingressar a presó per l’ordre que tenia pendent.
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