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Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca

El conductor, que circulava temeràriament per la GI-524, acaba detingut per conducció temerària i desobediència als Mossos

El vehicle encastat contra la tanca d'una casa de Santa Pau.

El vehicle encastat contra la tanca d'una casa de Santa Pau. / Infogarrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

Una persecució policial entre Olot i Santa Pau va acabar dijous amb un vehicle accidentat contra la tanca d’una casa del veïnat del Sallent de Santa Pau i amb un home detingut. Els fets es van produir després que el conductor d’un Opel Corsa fugís dels Mossos d’Esquadra i circulés de manera temerària per la carretera GI-524.

Segons fonts coneixedores del cas, els Mossos van intentar aturar el vehicle a la zona d’Olot després de comprovar que el propietari de l’Opel Corsa tenia pendent un ingrés a presó. El conductor, però, no va obeir les indicacions policials i va iniciar una fugida en direcció a Santa Pau.

Durant el trajecte, el cotxe va circular de manera temerària per la GI-524, la carretera que connecta Olot amb Santa Pau. La persecució va acabar al veïnat del Sallent, quan l’Opel Corsa va sortir de la via i es va encastar contra la tanca d’una casa, com va avançar InfoGarrotxa.

El vehicle que va protagonitzar la persecució de Santa Pau.

El vehicle que va protagonitzar la persecució de Santa Pau. / Infogarrotxa

No era el propietari

Un cop identificat el conductor, els Mossos van comprovar que no era la persona que tenia pendent l’ingrés a presó. Tot i això, l’home va quedar detingut com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i desobediència als agents de l’autoritat. Els fets no van provocar ferits, tot i l’aparatositat de la sortida de via i el risc generat durant la fugida.

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Pel que fa al propietari del vehicle, que era qui tenia el requeriment judicial pendent, els Mossos van contactar amb ell i el van citar a dependències policials. Un cop a la comissaria d’Olot, els agents van comprovar la seva situació judicial i l’home va ingressar a presó per l’ordre que tenia pendent.

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