La província de Girona lidera la taxa de violacions a l’Estat el primer trimestre del 2026
Les comarques gironines registren 55 agressions sexuals amb penetració, un 14,6% més, i és quarta en nombres absoluts
Girona és la província de l’Estat amb la taxa més alta d’agressions sexuals amb penetració -conegudes com a violacions- durant el primer trimestre del 2026. Entre gener i març, les comarques gironines han registrat 55 casos, davant els 48 del mateix període de l’any passat. Això suposa un increment del 14,6%, segons les dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior.
En nombres absoluts, Girona és la quarta província de l’Estat amb més violacions registrades, amb 55 casos. Només la superen Barcelona, amb 324; Madrid, amb 152, i Alacant, amb 63. Just per darrere de Girona hi apareixen València, amb 51 agressions sexuals amb penetració; Tarragona, amb 45; Múrcia, amb 42, i Màlaga, amb 40.
La lectura per taxa encara situa més amunt les comarques gironines. Girona és la primera província de l’Estat en agressions sexuals amb penetració per cada 100.000 habitants, amb una taxa de 6,6 durant el primer trimestre. La segueixen Lleida, amb 5,8; Barcelona, amb 5,4, i Tarragona, amb 5,0. Això fa que les quatre províncies catalanes ocupin les quatre primeres posicions del rànquing estatal en aquest indicador.
Menys delictes sexuals
Aquest repunt de les violacions contrasta amb l’evolució del conjunt dels delictes contra la llibertat sexual a les comarques gironines. En total, aquesta categoria baixa un 15%, passant de 127 fets el primer trimestre del 2025 a 108 entre gener i març d’aquest any. Per tant, el descens global dels delictes sexuals conviu amb un augment de les agressions més greus.
La resta de delictes contra la llibertat sexual també registra una davallada clara. En aquest apartat, que inclou conductes com els tocaments i altres agressions sexuals sense penetració, els casos passen de 79 a 53, un descens del 32,9%.
Tot i aquesta baixada global, Girona continua situada a la part alta del rànquing estatal en el conjunt dels delictes sexuals. Amb 108 fets, és la dotzena província de l’Estat per nombre de casos. En taxa, però, puja fins a la quarta posició, amb 12,9 delictes contra la llibertat sexual per cada 100.000 habitants. Només la superen Lleida, amb 15,2; les Illes Balears, amb 14,2, i Navarra, amb 13,5.
El Ministeri de l’Interior i els cossos policials recorden habitualment en els seus balanços que l’evolució d’aquests delictes s’ha de llegir també en relació amb la major conscienciació social i la disposició de les víctimes a denunciar uns fets que històricament han tingut una elevada infradenúncia.
El repunt de les agressions sexuals amb penetració es produeix en un context general de descens de la criminalitat a la província. Entre gener i març, les comarques gironines han registrat 10.437 infraccions penals, davant les 11.133 del mateix període del 2025. Això representa una baixada del 6,3%.
Baralles tumultuàries
L’altre increment destacat del balanç gironí és el de les baralles tumultuàries amb lesions. Els delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària passen de 105 a 129 casos, un 22,9% més que el primer trimestre de l’any passat. Aquesta categoria estadística inclou delictes de lesions i enfrontaments amb diverses persones implicades, sovint amb objectes perillosos o contundents.
En aquest cas, Girona no queda tan amunt en el rànquing estatal com en els delictes sexuals, però sí que registra un augment rellevant. La província és la dissetena de l’Estat per nombre de fets i la vint-i-unena per taxa, amb 15,4 casos per cada 100.000 habitants. En nombres absoluts, Madrid encapçala aquesta classificació, amb 924 fets, seguida de Barcelona, amb 655; València, amb 452, i Sevilla, amb 375.
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