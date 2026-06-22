Balanç del pla Kanpai dels Mossos a Girona, Lloret, Figueres i la Jonquera: 203 identificats amb 283 antecedents
Els quatre operatius van mobilitzar 153 efectius i van acabar amb tres detinguts
Els Mossos van intensificar entre divendres al matí i la matinada de dissabte el pla Kanpai en quatre punts de les comarques gironines: Girona, Lloret de Mar, Figueres i la Jonquera. Els dispositius van mobilitzar 153 efectius de diferents cossos policials i es van tancar amb 203 persones identificades, que acumulaven 283 antecedents. El pla Kanpai té com a objectiu reforçar la seguretat i la convivència a través de la intervenció coordinada dels diferents cossos policials i organismes competents. També busca reduir el risc de reiteració delictiva, actuar preventivament sobre conductes reincidents i detectar situacions que puguin derivar en dinàmiques de multireincidència.
Controls a Girona i Lloret
A Girona, el dispositiu es va desplegar en diversos punts de la ciutat, entre els quals les antigues naus de la carretera de Barcelona, l’estació d’autobusos i trens i dos bars. L’actuació es va tancar amb 35 persones identificades, que acumulaven 88 antecedents. Durant l’operatiu, la Policia Municipal va tramitar set actes per substàncies estupefaents i la Policia Nacional va citar tres persones per qüestions relacionades amb la llei d’estrangeria. La Guàrdia Civil també va aixecar diverses denúncies administratives vinculades als locals inspeccionats, per irregularitats en matèria de videovigilància i garanties digitals, contraban de tabac de sisha, venda de tabac i tolerància al consum.
El pla també es va desplegar a Lloret de Mar, on els agents de la comissaria de Blanes van centrar l’actuació a la via pública, en un dispositiu orientat també a la inseguretat vinculada a la prostitució i als possibles delictes patrimonials. En aquest cas, els agents van identificar 16 persones i en van detenir dues relacionades amb un delicte de lesions. També es va tramitar una acta per salut pública i la Policia Nacional va citar quatre dones per irregularitats en el compliment de la llei d’estrangeria.
Dos dispositius simultanis a l’Alt Empordà
El pla Kanpai també es va desplegar a l’Alt Empordà, amb dos dispositius simultanis a Figueres i la Jonquera. A Figueres, l’operatiu es va dur a terme a la sortida de l’AP-7 i va acabar amb 18 persones identificades, que acumulaven 16 antecedents. Els agents també van tramitar una denúncia per tinença d’arma blanca, una denúncia de trànsit i dues citacions per la llei d’estrangeria. El control més nombrós es va fer a la Jonquera, situat de manera alterna entre l’N-II i l’AP-7. En aquest punt es van identificar 103 persones i es van controlar 39 vehicles. L’actuació va acabar amb una persona detinguda per una reclamació judicial vinculada a un delicte contra la salut pública. També es van tramitar una denúncia administrativa per salut pública i una altra per no portar el permís de conduir vigent.
En el dispositiu de la Jonquera hi van participar efectius de la Unitat Territorial de Coordinació Operativa Interpolicial del Pertús, de la Unitat de Mitjans Aeris, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona i de la Unitat de Seguretat Ciutadana, així com la Gendarmeria, la Policia Nacional francesa, la Duana francesa, la Policia Local de la Jonquera i la Guàrdia Civil amb la seva unitat canina.
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