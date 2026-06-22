Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona 2041IA càrniesGirona FCDirector presó FigueresArquitectes làserAnna R. AlósMundial futbol
instagramlinkedin

Crema un contenidor de grans dimensions a l'exterior d’una nau de Sant Jaume de Llierca

Els Bombers han ventilat l’interior de l’edifici, afectat pel fum, però no hi ha hagut ferits ni més danys materials

Els Bombers treballant en l'incendi del contenidor industrial a Sant Jaume de Llierca.

Els Bombers treballant en l'incendi del contenidor industrial a Sant Jaume de Llierca. / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Jaume de Llierca

Un contenidor de grans dimensions ha cremat aquesta matinada a l’exterior d’una nau situada al carrer Destral del polígon de Sant Jaume de Llierca. Els Bombers han rebut l’avís cap a dos quarts d’una de la matinada i hi han treballat amb sis dotacions.

A l’interior del contenidor industrial hi havia plàstics i resines, segons han informat els Bombers. El foc no ha afectat l’interior de la nau, tot i que el fum sí que hi ha entrat.

Notícies relacionades

Per aquest motiu, els efectius han treballat per ventilar l’edifici. L’incendi a Sant Jaume de Llierca no ha provocat ferits ni cap altra afectació material més enllà del contenidor cremat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió
  2. L’Escabetx, una mirada jove a la cuina de sempre: 'No pots treballar amb algú que no sigui el teu amic
  3. Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
  4. Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
  5. La Generalitat parla amb Blanes i Lloret per obrir un nou centre per a persones sense llar i descongestionar La Sopa
  6. Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
  7. La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català
  8. Entra en servei el reivindicat carril bici que uneix Girona i Celrà

El CGPJ estudia sancionar Peinado per qüestionar els escortes de Begoña Gómez

El CGPJ estudia sancionar Peinado per qüestionar els escortes de Begoña Gómez

Intervenen prop de 2.800 aliments i cosmètics amb substàncies prohibides a Salt

Intervenen prop de 2.800 aliments i cosmètics amb substàncies prohibides a Salt

Protecció Civil alerta per les altes temperatures i el risc d'incendi durant la revetlla

Protecció Civil alerta per les altes temperatures i el risc d'incendi durant la revetlla

Petardos CM: "Els clients es gasten entre 70 i 80 euros de mitjana"

Petardos CM: "Els clients es gasten entre 70 i 80 euros de mitjana"

Cremen contenidors a la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Girona en una mateixa nit

Cremen contenidors a la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Girona en una mateixa nit

Crema un contenidor de grans dimensions a l'exterior d’una nau de Sant Jaume de Llierca

Crema un contenidor de grans dimensions a l'exterior d’una nau de Sant Jaume de Llierca

La primera promoció d’audiòlegs de l’Estat espanyol sortirà de la UVic-UCC

La primera promoció d’audiòlegs de l’Estat espanyol sortirà de la UVic-UCC

La troballa d'una punta de sílex i un fogar confirma l'ocupació humana a una de les coves més antigues de Queralbs

La troballa d'una punta de sílex i un fogar confirma l'ocupació humana a una de les coves més antigues de Queralbs
Tracking Pixel Contents