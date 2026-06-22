Crema un contenidor de grans dimensions a l'exterior d’una nau de Sant Jaume de Llierca
Els Bombers han ventilat l’interior de l’edifici, afectat pel fum, però no hi ha hagut ferits ni més danys materials
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Un contenidor de grans dimensions ha cremat aquesta matinada a l’exterior d’una nau situada al carrer Destral del polígon de Sant Jaume de Llierca. Els Bombers han rebut l’avís cap a dos quarts d’una de la matinada i hi han treballat amb sis dotacions.
A l’interior del contenidor industrial hi havia plàstics i resines, segons han informat els Bombers. El foc no ha afectat l’interior de la nau, tot i que el fum sí que hi ha entrat.
Per aquest motiu, els efectius han treballat per ventilar l’edifici. L’incendi a Sant Jaume de Llierca no ha provocat ferits ni cap altra afectació material més enllà del contenidor cremat.
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