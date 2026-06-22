Cremen contenidors a la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Girona en una mateixa nit
Els Bombers van rebre tres avisos en poques hores i no hi va haver ferits ni més danys materials
Els Bombers van treballar diumenge a la nit en tres incendis de contenidors en diferents poblacions de les comarques gironines: la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols i Girona.
El primer avís es va rebre cap a tres quarts de deu de la nit a la Bisbal, al carrer Josep Pla. En aquest cas, els Bombers hi van desplaçar tres dotacions per apagar les flames.
Poca estona després, pels volts de dos quarts de dotze de la nit, va cremar un contenidor al camí de les Penyes de Sant Feliu de Guíxols. Cap a tres quarts de dotze, els efectius van tornar a ser activats, aquest cop a Girona, per dos contenidors en flames al carrer de l’Hortènsia, al sector Est de la ciutat.
Segons han informat els Bombers, en cap dels tres casos es van produir danys personals ni més afectacions materials, més enllà dels contenidors cremats.
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