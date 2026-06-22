Quatre gironins al dia es declaren insolvents als jutjats durant el primer trimestre del 2026
Les peticions d’insolvència de particulars pugen un 8,6% i les execucions hipotecàries creixen un 67%, mentre els desnonaments baixen lleugerament
Els gironins ofegats pels deutes que no han trobat cap més sortida que recórrer als jutjats per declarar-se insolvents han tornat a créixer durant l’arrencada del 2026. Segons les dades que periòdicament fa públiques el Consell General del Poder Judicial sobre l’impacte de la crisi als òrgans judicials, durant el primer trimestre de l’any es van presentar 367 concursos de persones naturals no empresàries a la província de Girona, això representa quatre cada dia. Són 29 més que en el mateix període del 2025, quan se’n van registrar 338, i suposen un increment del 8,6%.
La xifra confirma que la Llei de la Segona Oportunitat continua tenint incidència als jutjats gironins. Aquesta via permet als particulars que no poden assumir els deutes buscar una sortida judicial, ja sigui a través de l’exoneració o bé mitjançant una cancel·lació parcial amb un pla de pagaments. L’increment d’aquests procediments ja fa trimestres que es manté i les comarques gironines no en queden al marge.
En conjunt, entre gener i març del 2026, als jutjats gironins es van presentar 396 concursos de creditors. Són 19 més que durant el primer trimestre del 2025, quan se’n van registrar 377, i representen un augment del 5%. La immensa majoria corresponen a particulars. De fet, més de nou de cada deu concursos presentats a la demarcació fan referència a persones físiques que no consten com a empresàries.
En canvi, els concursos vinculats directament a l’activitat empresarial baixen. Durant el primer trimestre d’aquest any es van presentar 6 concursos de persones naturals empresàries, davant dels 15 del mateix període de l’any passat. També reculen lleugerament els de societats, que passen de 24 a 23. En conjunt, empresaris individuals, autònoms i empreses sumen 29 procediments, deu menys que un any enrere.
Declarats pels jutjats
Més enllà dels concursos que es presenten, l’estadística també recull els que els jutjats acaben declarant. En aquest apartat, la pujada és molt més pronunciada: Girona passa de 238 concursos declarats el primer trimestre del 2025 a 512 aquest 2026, un 115,1% més. Aquesta dada reflecteix l’activitat dels jutjats a l’hora de declarar concursos i no s’ha d’equiparar directament amb els 396 concursos presentats durant el mateix trimestre.
Dins d’aquest bloc, la dada que més creix és la dels concursos sense massa. Dit de manera planera, són casos en què la persona o empresa insolvent arriba al jutjat sense béns suficients per respondre pels deutes. A les comarques de Girona, aquests procediments s’han més que duplicat: han passat de 222 el primer trimestre del 2025 a 462 aquest 2026, un 108,1% més.
Les hipoteques als jutjats
Un dels indicadors que més creix és el de les execucions hipotecàries. Durant el primer trimestre del 2026, els jutjats gironins en van rebre 283, davant de les 169 del mateix període de l’any anterior. Són 114 més, un increment del 67,5%.
Aquesta dada no equival directament a desnonaments, sinó a procediments hipotecaris que entren als jutjats. Tot i així, el repunt mostra un augment de la pressió judicial vinculada a l’habitatge i als impagaments hipotecaris.
Els desnonaments, en canvi, baixen lleugerament. Entre gener i març se’n van practicar 260 a la demarcació de Girona, davant dels 272 del primer trimestre del 2025. La caiguda és del 4,4%, però la xifra continua suposant gairebé tres llançaments al dia.
La majoria continuen vinculats al lloguer. Dels 260 llançaments practicats durant el primer trimestre, 153 deriven de la Llei d’Arrendaments Urbans, sobretot per impagaments de rendes. En aquest apartat sí que hi ha una baixada clara respecte de l’any passat, quan se’n van registrar 204. La reducció és del 25%.
En canvi, els llançaments derivats d’una execució hipotecària passen de 48 a 50. Els altres 57 corresponen a altres casuístiques, una xifra que creix amb força respecte dels 20 del primer trimestre del 2025.
Ocupacions
L’estadística del CGPJ també recull una baixada de les demandes per ocupació il·legal d’habitatges. Durant el primer trimestre del 2026, als jutjats gironins se’n van presentar 21, davant de les 28 del mateix període de l’any passat. Això representa una davallada del 25%. Aquest indicador fa referència als procediments impulsats per propietaris particulars, entitats sense ànim de lucre o administracions i entitats públiques amb habitatge social, però no inclou les demandes que puguin presentar bancs, fons o societats mercantils.
En l’àmbit laboral, les dades mostren una evolució més estable. Les demandes per acomiadament van créixer lleugerament, de 553 a 569, un 2,9% més. En canvi, les reclamacions de quantitat van baixar de 298 a 267, un descens del 10,4%.
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