La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes
El cos centralitzarà a Barcelona el servei, després de gairebé 30 anys presents a l'Estartit
El Ministeri de l'Interior ha decidit suprimir el Grup Especialista d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil de l'Estartit i que donava servei a tota la Costa Brava, segons ha avançat El País i ha pogut confirmar l'ACN. Una decisió que ha generat malestar entre els alcaldes de la zona, ja que es tracta d'una unitat que feia gairebé tres dècades que estava establerta en aquest nucli que pertany a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Ara, els GEAS centralitzaran tot el servei des de Barcelona, una decisió que no convenç els ajuntaments de la zona. En aquest sentit, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va enviar una carta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, queixant-se de la supressió del servei.
Colomí assenyala que els GEAS fan una tasca "molt important" tant de rescat com de vigilància i prevenció. Així, el batlle destaca que els efectius passen habitualment pels clubs de submarinisme de la localitat a explicar consells i recomanacions.
Cal tenir en compte que la zona de l'Estartit és un dels municipis que compta amb més empreses dedicades a les activitats recreatives relacionades amb el busseig, amb les Illes Medes com a principal atractiu de la zona. De fet, el nombre d'immersions que es fan a l'estiu en aquest espai és un dels més importants de Catalunya.
Colomí, a més, recorda que el de l'Estartit és un port "estratègic" del litoral gironí, perquè es troba al centre de la Costa Brava que, a més, té una "idiosincràsia especial" per les seves cales i penya-segats. Colomí no veu clar que, en cas de necessitat, la resposta pugui ser la mateixa que la que es pot donar ara "si han de venir de Barcelona".
A banda, l'alcalde destaca la feina que fan els guàrdies civils a l'hora de preservar el patrimoni de la zona i també per evitar el furt de corall del fons marí. A banda de Torroella, també hi ha hagut altres ajuntaments costaners que s'han mostrat en contra de la retirada dels efectius de la base de la Costa Brava.
Actualment, a l'Estartit hi ha dos efectius dels GEAS a l'Estartit. El cos va començar a operar a la base del Baix Empordà l'octubre de 1998.
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