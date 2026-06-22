Jordi Aulet, nou gerent del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona
Lluís Sala, que ha assumit la gerència en funcions els últims vuit mesos, ocuparà la nova direcció tècnica de l’ens
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha incorporat Jordi Aulet i Corney com a nou gerent de l’ens. El nomenament forma part d’una reestructuració executiva que també inclou la creació d’una direcció tècnica, que assumirà Lluís Sala, fins ara gerent en funcions. Sala havia ocupat la gerència de manera provisional durant els últims vuit mesos, des del novembre del 2025, després de la sortida de Jordi Agustí, que va deixar el Consorci d’Aigües per assumir el càrrec de director general de Transició Hídrica de la Generalitat de Catalunya.
Jordi Aulet, nascut a Lloret de Mar el 1975, és enginyer industrial per la Universitat de Girona i acumula més de vint-i-cinc anys de trajectòria professional vinculada a l’enginyeria, la gestió de serveis públics i l’Administració local. Ha completat la seva formació amb màsters en prevenció de riscos laborals, estudis de postgrau en urbanisme i eficiència energètica, i formació en àmbits com la contractació pública, la gestió de l’aigua i l’energia. Aulet va començar la seva carrera en el sector privat, participant en projectes d’instal·lacions industrials i fent tasques de seguretat laboral en empreses del sector de l’automoció. Tot i això, la major part de la seva trajectòria l’ha desenvolupat a l’Ajuntament de Lloret de Mar, on es va incorporar l’any 2001 com a enginyer municipal.
Direcció i supervisió de projectes
Al consistori lloretenc va assumir responsabilitats vinculades als serveis públics, les activitats i el manteniment, i va arribar a ser cap d’aquestes àrees. Durant aquesta etapa va participar en la gestió de serveis essencials com el cicle integral de l’aigua, les infraestructures municipals, l’eficiència energètica, les obres públiques i els serveis de manteniment. Entre els seus àmbits de treball hi ha la direcció i supervisió de projectes d’infraestructures urbanes, la contractació i seguiment de concessions de serveis públics, la redacció de plecs tècnics, la coordinació d’equips i l’assessorament tècnic als òrgans de govern municipal. L’any 2025 va assumir la direcció de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Blanes, des d’on va coordinar els serveis d’enginyeria, urbanisme, medi ambient, manteniment i via pública.
Nova direcció tècnica
La nova direcció tècnica del Consorci l’assumirà Lluís Sala, nascut a Olot el 1966. Sala treballa des de fa més de tres dècades a l’ens i ha estat una figura destacada en el desenvolupament de la reutilització planificada d’aigües dins l’àmbit territorial del Consorci. A partir del 2012 va orientar la seva tasca cap a l’abastament d’aigua potable en alta, una àrea en què exerceix de cap de servei des del 2019. Ara compaginarà aquesta funció amb la direcció tècnica de l’ens, des d’on s’encarregarà de coordinar els serveis que el Consorci ofereix als quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí consorciats.
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