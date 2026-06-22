Protecció Civil alerta per les altes temperatures i el risc d'incendi durant la revetlla
La calor nocturna serà molt intensa al litoral i prelitoral com a mínim fins dimarts
Coincidint amb l’arribada de l’estiu, Protecció Civil manté en fase d’alerta el PROCICAT per les altes temperatures que s’estan registrant des de diumenge i es preveu que s’allarguin durant els propers dies.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 22 de juny. Diumenge l’afectació va superar llindars de perill per a la salut a la zona de Ponent i el nord-est de Catalunya, així com a les comarques del litoral central. La previsió és que aquest dilluns la temperatura pugi globalment a tot el territori.
Durant el període d’alerta per calor intensa, iniciat el 19 de juny, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 55 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D’aquestes, un 58% han requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 42% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
La revetlla de Sant Joan conviurà amb la primera onada de calor del 2026 a Catalunya, després d’una setmana en la qual ja s’ha notat l’augment de temperatures i l’arribada de l’estiu. La previsió és que la temperatura a Girona pugui pujar fins als 38 graus i en zones de Ponent, com Lleida, arribi als 40.
A banda, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 °C en molts sectors de Catalunya, i fins i tot podran quedar per sobre dels 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Aquesta situació es veurà agreujada per l’arribada de pols en suspensió, que podria afavorir les nits tropicals i tòrrides.
Alt risc d'incendi
Un any més, davant el risc d’incendi forestal, s’han reforçat els advertiments i restriccions amb motiu de la revetlla de Sant Joan, recordant la prohibició d’encendre foc o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses.
La subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, ha reclamat “extremar la prudència” i evitar “qualsevol activitat que pugui provocar un incendi forestal”. Tot i que per ara no s’ha decidit restringir l’accés als parcs naturals, els Bombers redoblaran els esforços davant l’alta probabilitat que en els pròxims dies tingui lloc un nou incendi forestal.
Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, el cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els Bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya Central, les Terres de l’Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals.
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