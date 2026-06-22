Territori autoritza una vintena d’actes festius i pirotècnics a les platges gironines aquest estiu
Les activitats inclouen fogueres de Sant Joan, festes majors i focs artificials en municipis
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat aquest any una vintena d’actes vinculats a la revetlla de Sant Joan, les festes majors i els espectacles pirotècnics en municipis del litoral gironí. Les activitats tindran lloc en platges, passejos marítims i esculleres, coincidint amb la nit de Sant Joan i durant els mesos d’estiu.
En el conjunt de Catalunya, Territori ha donat llum verda a 64 actes al litoral català. D’aquests, 21 estan relacionats amb la revetlla de Sant Joan i/o fogueres, 18 amb festes majors i 25 amb espectacles pirotècnics o de drons. Pel que fa estrictament a fogueres, se’n preveuen 22.
A les comarques gironines, les autoritzacions inclouen actes de Sant Joan i fogueres a municipis com Palafrugell, Castelló d’Empúries, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Roses, Torroella de Montgrí, Blanes i Santa Cristina d’Aro. Entre els exemples citats pel Departament hi ha l’encesa de la foguera amb motiu de l’arribada de la Flama del Canigó a la platja de Lloret de Mar.
Pel que fa a les festes majors, Territori ha autoritzat activitats al litoral de Palamós, Palafrugell, Castelló d’Empúries, Roses, Lloret de Mar i Santa Cristina d’Aro. Un dels actes destacats és la festa major d’Empuriabrava del Carme, prevista al passeig marítim i a la platja d’Empuriabrava, al terme municipal de Castelló d’Empúries.
En l’àmbit dels espectacles pirotècnics al litoral gironí, les autoritzacions afecten municipis com Palamós, Blanes, Tossa de Mar, Castelló d’Empúries, Roses i Lloret de Mar. Aquests actes formen part de la programació festiva d’estiu i es faran en espais vinculats al domini públic maritimoterrestre.
La consellera Sílvia Paneque destaca en un comunicat que aquestes autoritzacions donen cobertura administrativa a activitats que «formen part del calendari festiu habitual de molts municipis costaners» i que tenen «un fort arrelament social i cultural». Paneque remarca que la Generalitat busca compatibilitzar aquestes celebracions amb «la protecció dels espais costaners» i la conservació dels valors ambientals i paisatgístics.
La tramitació d’aquests actes a les platges és competència de la Generalitat i es fa en coordinació amb els ajuntaments costaners. Segons Territori, l’objectiu és garantir que les celebracions tradicionals es desenvolupin dins del marc legal vigent i amb una gestió ordenada del litoral.
La consellera també ha recordat que les persones que participin en aquests actes, ja sigui com a públic o com a organitzadores, han de tenir en compte els consells d’autoprotecció de Protecció Civil, especialment en activitats
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