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Territori autoritza una vintena d’actes festius i pirotècnics a les platges gironines aquest estiu

Les activitats inclouen fogueres de Sant Joan, festes majors i focs artificials en municipis

Imatge d'arxiu del Concurs Internacional de Focs d’Artifici de Blanes, un dels que s'ha donat el permís de Territori.

Imatge d'arxiu del Concurs Internacional de Focs d’Artifici de Blanes, un dels que s'ha donat el permís de Territori. / Ajuntament de Blanes

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat aquest any una vintena d’actes vinculats a la revetlla de Sant Joan, les festes majors i els espectacles pirotècnics en municipis del litoral gironí. Les activitats tindran lloc en platges, passejos marítims i esculleres, coincidint amb la nit de Sant Joan i durant els mesos d’estiu.

En el conjunt de Catalunya, Territori ha donat llum verda a 64 actes al litoral català. D’aquests, 21 estan relacionats amb la revetlla de Sant Joan i/o fogueres, 18 amb festes majors i 25 amb espectacles pirotècnics o de drons. Pel que fa estrictament a fogueres, se’n preveuen 22.

A les comarques gironines, les autoritzacions inclouen actes de Sant Joan i fogueres a municipis com Palafrugell, Castelló d’Empúries, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Roses, Torroella de Montgrí, Blanes i Santa Cristina d’Aro. Entre els exemples citats pel Departament hi ha l’encesa de la foguera amb motiu de l’arribada de la Flama del Canigó a la platja de Lloret de Mar.

Pel que fa a les festes majors, Territori ha autoritzat activitats al litoral de Palamós, Palafrugell, Castelló d’Empúries, Roses, Lloret de Mar i Santa Cristina d’Aro. Un dels actes destacats és la festa major d’Empuriabrava del Carme, prevista al passeig marítim i a la platja d’Empuriabrava, al terme municipal de Castelló d’Empúries.

En l’àmbit dels espectacles pirotècnics al litoral gironí, les autoritzacions afecten municipis com Palamós, Blanes, Tossa de Mar, Castelló d’Empúries, Roses i Lloret de Mar. Aquests actes formen part de la programació festiva d’estiu i es faran en espais vinculats al domini públic maritimoterrestre.

La consellera Sílvia Paneque destaca en un comunicat que aquestes autoritzacions donen cobertura administrativa a activitats que «formen part del calendari festiu habitual de molts municipis costaners» i que tenen «un fort arrelament social i cultural». Paneque remarca que la Generalitat busca compatibilitzar aquestes celebracions amb «la protecció dels espais costaners» i la conservació dels valors ambientals i paisatgístics.

La tramitació d’aquests actes a les platges és competència de la Generalitat i es fa en coordinació amb els ajuntaments costaners. Segons Territori, l’objectiu és garantir que les celebracions tradicionals es desenvolupin dins del marc legal vigent i amb una gestió ordenada del litoral.

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La consellera també ha recordat que les persones que participin en aquests actes, ja sigui com a públic o com a organitzadores, han de tenir en compte els consells d’autoprotecció de Protecció Civil, especialment en activitats

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