L'hospital Trueta estrena el nou bloc quirúrgic amb sis sales amb equipament d'última generació
Amb la posada en marxa del nou espai, avancen en el projecte per passar progressivament d'onze a setze quiròfans
L'Hospital Trueta de Girona ha posat en marxa el nou bloc quirúrgic, integrat per sis quiròfans que estan dotats d'equipament d'última tecnologia i preparats per realitzar cirurgia d'alta complexitat. La nova àrea s'ha ubicat a l'edifici que s'ha construït annexat a l'Hospital i s'ha connectat amb l'àrea quirúrgica existent al centre, que també serà millorada. La posada en marxa d'aquestes sales quirúrgiques permetrà avançar en una nova fase de les obres, que consisteix en la reforma dels quiròfans existents i l'ampliació de la Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA). Una vegada completat el projecte d'ampliació i reforma de l'àrea quirúrgica, el Trueta passarà de tenir onze quiròfans a setze.
La posada en marxa del nou bloc quirúrgic representa un pas endavant en l'excel·lència assistencial de l'Hospital Trueta. Les sis noves sales compleixen amb els estàndards de qualitat més elevats i estan equipats per fer operacions d'alta complexitat en diferents especialitats mèdiques, fet que reforça la condició del Trueta com a hospital terciari de referència de les comarques gironines.
La directora mèdica del Trueta, Elena Álvarez, ha subratllat que aquesta actuació representa un "salt qualitatiu importantíssim" per al centre. "En un bloc quirúrgic els equipaments cada vegada són majors, més nombrosos, i l'espai és molt important", ha assenyalat. Álvarez exposa que els nous quiròfans "tenen una superfície molt més gran", fet que permet treballar amb més comoditat i incorporar la tecnologia que requereix la cirurgia actual.
Aquesta necessitat d'adaptar els espais a l'evolució de la pràctica quirúrgica és també una de les idees que destaca el coordinador de l'àrea quirúrgica del Trueta, Nicolau Carrasco. "La cirurgia en el moment actual s'ha tecnificat molt. La gran aportació, a part de la novetat dels quiròfans, és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans", ha afirmat.
Un dels sis nous quiròfans és híbrid, de manera que integra en un únic espai la cirurgia convencional amb sistemes d'imatge mèdica d'alta resolució gràcies a la instal·lació d'un angiògraf. Això permet obtenir imatges per al diagnòstic a temps real, mentre fan la intervenció al pacient, sense necessitat de traslladar-lo fora del quiròfan, amb l'avantatge que això suposa en aspectes com la seguretat, l'eficiència i el control intraoperatori.
La sala híbrida també destaca pel seu espai ampli i modular per acollir l'equip quirúrgic i els dispositius de diagnòstic i afavorir el treball multidisciplinari entre especialistes.
El quiròfan híbrid estarà disponible al setembre. Segons informa el Trueta en un comunicat, permetrà traslladar part de l'activitat que actualment fan a les tres sales d'intervencionisme com a reforç d'aquesta àrea. En aquest context, la posada en funcionament d'aquesta àrea d'intervencionisme, l'any 2023, ja va suposar un important salt endavant pel Trueta pel que fa a la realització de procediments de radiologia, neurointervencionisme, angiologia vascular i de cardiologia i ja va permetre alliberar part de l'activitat que fins aleshores es realitzava al quiròfan.
Cirurgia robòtica i imatge 3D
Les noves sales quirúrgiques són de mides més grans que les que hi havia fins ara al centre, facilitant l'ús d'equipament i aparellatge en millors condicions que fins ara. Dos dels nous quiròfans estan concebuts per acollir cirurgia robòtica mitjançant els dos equipaments Da Vinci que ja tenia el Trueta. Els robots faciliten intervencions menys invasives en àmbits com la urologia, la cirurgia digestiva, la ginecologia i l'otorrinolaringologia, cirurgia toràcica i cirurgia pediàtrica.
Un altre quiròfan està equipat amb el sistema de tomografia computada portàtil O-arm, que van adquirir el 2024 i que proporciona a temps real imatges en 2D i 3D de l'anatomia del pacient i que s'utilitza principalment en intervencions de columna vertebral, traumatologia i neurocirurgia.
La integració tecnològica entre equips és un element compartit dels nous quiròfans, dissenyats per incorporar sistemes digitals que potencien la imatge mitjançant pantalles en diversos espais i faciliten la feina dels professionals, ampliant també les opcions de formació.
Completa l'espai un nou magatzem amb material quirúrgic així com vestidors per a professionals i zones de pas dissenyades per facilitar circuits amb la resta d'àrees del bloc quirúrgic.
La reforma dels quiròfans existents
Com ja plantejava el projecte, la disponibilitat de tots setze quiròfans serà progressiva, a mesura que les diferents fases d'obra previstes vagin avançant. La següent, que començarà passat l'estiu, inclou la renovació de dos quiròfans ja existents i la reforma de la Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA). Aquesta actuació implicarà guanyar espai per a la URPA, situada també dins el mateix bloc quirúrgic, amb l'objectiu de poder atendre més pacients.
Álvarez ha remarcat que es tracta d'"un projecte molt ambiciós" que s'executarà de manera gradual. "Anirem fent pas a pas", ha afirmat. Es preveu que aquesta actuació finalitzi durant el primer semestre de 2028, fet que permetrà continuar amb les dues fases restants del projecte.
Un cop completades, el Trueta ja disposarà dels setze quiròfans operatius. El bloc quirúrgic del Trueta ha fet, durant l'any 2025, més de 10.400 intervencions. L'Àrea d'Intervencionisme ha fet més de 3.700 procediments més.
Nou edifici annex
L'ampliació del bloc quirúrgic del Trueta ha estat possible amb la construcció d'un nou edifici, connectat a l'actual. Les obres van començar el 2023 i el nou espai permet disposar de 4.000 metres quadrats més distribuïts en tres plantes.
El dia 1 de juny ja va entrar en servei a la planta baixa l'Hospital de Dia Oncohematològic de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). L'edifici també acollirà l'ampliació de la Unitat de Cures Intensives (UCI) amb dotze llits més, obra que està en execució.
Els sis nous quiròfans ocupen 1.200 metres quadrats de la segona planta i està al mateix nivell que la de l'edifici central del Trueta. Així, el bloc quirúrgic es manté en una sola planta, amb els avantatges que això suposa a l'hora de connectar els espais existents amb els nous.
Renovacions prèvies
L'entrada en funcionament de l'ampliació del bloc quirúrgic del Trueta ha vingut precedida per altres actuacions relacionades amb l'activitat quirúrgica.
En aquest context, el novembre de 2025 van posar en marxa la nova Àrea de Reanimació Postquirúrgica (REA), destinada a l'atenció i el seguiment especialitzat d'aquells pacients que han estat sotmesos a una operació complexa. L'espai, de 475 metres quadrats, disposa de catorze boxs individuals, sis dels quals ja se situen a la superfície del nou edifici.
Anteriorment (el desembre de 2024), van inaugurar una renovada àrea d'esterilització destinada a processos de rentat, desinfecció i esterilització del material clínic reutilitzable.
Tots aquests treballs (construcció del nou edifici que acull l'ampliació del bloc quirúrgic i l'Hospital de Dia Oncohematològic, l'ampliació i renovació del servei d'esterilització i la nova àrea de reanimació), han suposat una inversió de 18 milions d'euros, a més d'uns 10 milions en equipament, i han permès al Trueta disposar d'espais innovadors, que compleixen amb els millors nivells de qualitat i de sostenibilitat.
Carrasco ha emmarcat aquesta ampliació en el període de transició fins a la construcció del futur Campus de Salut. "El nou hospital arribarà, però les necessitats assistencials les tenim ara", ha afirmat. En aquest sentit, ha defensat que la renovació del bloc quirúrgic era "imprescindible" per continuar oferint una cirurgia adaptada a les necessitats actuals mentre el nou equipament no sigui una realitat.
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