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L'onada de calor es manté almenys fins dimecres

El Servei Meteorològic preveu que les temperatures continuïn superant els llindars de calor en punts de l’Empordà

Anar a la platja és una forma de minimitzar la calor, així de plena n'estava una de la Costa Brava el cap de setmana.

Anar a la platja és una forma de minimitzar la calor, així de plena n'estava una de la Costa Brava el cap de setmana. / Aniol Resclosa / DDG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Protecció Civil manté activat en fase d’alerta el pla PROCICAT per l’onada de calor a Catalunya, que afecta el país des de diumenge i que es pot allargar almenys fins dimecres. L’episodi incideix sobretot a les comarques de Ponent, tot i que també afecta altres punts del territori com l'Empordà.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts es pot superar el llindar de calor a bona part de la meitat oest de Catalunya, especialment a Ponent. De cara a dimecres, la previsió manté l’afectació en zones de l’Alt Empordà i el Baix Empordà, la Catalunya Centra i Ponent,. Els avisos per calor nocturna, en canvi, han finalitzat aquest dimarts al matí.

Meteocat

Les temperatures més altes de l’episodi es van registrar dilluns, amb 42,4 ºC a Lleida-la Femosa, 42,1 ºC a Alcarràs, 41,8 ºC a Vinebre, 41,4 ºC a Artés i 41,2 ºC a Tremp.

Des de l’inici del període d’alerta per calor intensa, el 19 de juny, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès 151 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. D’aquestes, un 51% han requerit l’activació d’una ambulància i han estat traslladades a un centre sanitari, mentre que el 49% han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon.

Agents Rurals

Risc d'incendi

El risc d’incendi també ha portat Protecció Civil a posar en prealerta el pla INFOCAT. La decisió respon a la previsió de temperatures elevades, humitats baixes i als riscos associats a la revetlla de Sant Joan arreu de Catalunya.

Les autoritats recomanen evitar qualsevol situació que pugui originar un incendi, especialment en l’ús de pirotècnia i en l’encesa de fogueres. En cas de veure fum o foc, cal trucar al telèfon d’emergències 112.

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Diversos municipis han comunicat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya l’activació dels seus plans municipals amb motiu de la revetlla. També està prevista la mobilització d’associacions de voluntariat de Protecció Civil en dispositius preventius durant les pròximes hores.

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