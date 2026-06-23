Els trens de l’R3 no circulen entre Vic i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura
La línia només funciona entre el Figaró i la capital d’Osona, mentre la resta del trajecte s'ha de fer en autocar
La circulació de trens de la línia de Rodalies R3 es troba interrompuda entre Vic i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura, segons informa Renfe. Tampoc circulen els trens entre la Garriga i el Figaró (una parada), en aquest cas a causa d’un robatori de coure. Aquestes incidències es produeixen el mateix dia que la línia recuperava un tram que es mantenia sense servei per obres. En concret, des de l'11 de juny estava tallat el trajecte entre Vic i Torelló i a partir d'aquest dimarts els trens havien de circular des de la Garriga fins a Ribes de Freser. En aquests moments els trens circulen entre el Figaró i Vic i hi ha autocars per cobrir el trajecte entre l’estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà/La Tor de Querol.
D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana-Picamoixons i Vinaixa, tallada des d’aquest dilluns per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
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