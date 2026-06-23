La inversió més elevada de l'actual Trueta dels últims anys
Les obres del bloc quirúrgic i l'hospital oncològic culminen una actuació de 28 milions d’euros entre reformes i equipament, després d’un procés llarg de licitacions i canvis de calendari
L’entrada en funcionament del nou bloc quirúrgic del Trueta culmina la inversió més elevada dels últims anys al recinte hospitalari actual. L’actuació, que inclou la construcció del nou edifici annex, l’ampliació del bloc quirúrgic, el nou Hospital de Dia Oncohematològic de l’ICO, la renovació del servei d’Esterilització i la nova àrea de Reanimació, ha suposat una inversió de 18 milions d’euros en obres. A aquesta xifra s’hi afegeixen uns 10 milions més en equipament, fins a situar el volum global al voltant dels 28 milions.
El projecte ha permès construir un nou edifici de 4.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes, connectat amb l’hospital actual. La planta baixa ja acull el nou Hospital de Dia Oncohematològic de l’Institut Català d’Oncologia, mentre que la segona planta incorpora els sis quiròfans de nova construcció, situats al mateix nivell que el bloc quirúrgic existent. Aquesta connexió permet mantenir l’activitat quirúrgica en una sola planta i facilitar els circuits interns entre les sales noves i les antigues.
L’actuació, però, ve de lluny. El 2017 ja va sortir a licitació la redacció del projecte d’ampliació del bloc quirúrgic i de l’Hospital de Dia Oncològic del Trueta. Aquella primera fase plantejava fer créixer l’àrea quirúrgica del centre i ampliar també la capacitat assistencial de l’ICO, amb més punts de tractament per a pacients oncohematològics.
Seguidament, les obres van sortir a licitació el 2020, amb un pressupost màxim de més de 14,5 milions d’euros. El projecte preveia la construcció de l’edifici annex de 4.000 metres quadrats i la reforma de 2.500 metres quadrats més de l’edifici actual. També fixava que l’ampliació s’havia de fer per fases, per poder compatibilitzar els treballs amb l’activitat assistencial del centre.
El recorregut administratiu no va ser lineal. La Generalitat va adjudicar les obres el 2021, però l’empresa adjudicatària va acabar renunciant al contracte arran de l’encariment del preu de les matèries primeres. Això va obligar a tornar a licitar el projecte actualitzat a principis del 2022. Finalment, les obres es van adjudicar aquell mateix any a una UTE formada per Acciona Construcción i Copcisa.
Reforma dels espais ja existents
La posada en marxa dels sis nous quiròfans no tanca encara tot el projecte. De fet, l’obertura d’aquestes sales permet iniciar ara la reforma progressiva dels espais ja existents. El Trueta tenia fins ara 11 quiròfans operatius i l’objectiu final és arribar a 16 quiròfans en funcionament un cop acabades totes les fases. La diferència s’explica perquè una part de les sales antigues s’haurà de reformar i reorganitzar dins del nou mapa del bloc quirúrgic.
La propera fase, prevista després de l’estiu, inclou la renovació de dos quiròfans ja existents i la reforma de la Unitat de Recuperació Postanestèsica, la URPA, per guanyar espai i poder atendre més pacients després de les intervencions. Aquesta actuació hauria d’estar acabada durant el primer semestre del 2028, abans de continuar amb les fases restants del projecte.
La inversió al Trueta actual avança, a més, en paral·lel a la planificació del futur Campus de Salut de Girona, que ha d’incloure el nou hospital entre Girona i Salt. El projecte arquitectònic del futur complex ja té proposta guanyadora i la fase de redacció, avantprojecte, projecte executiu i direcció d’obres té un pressupost de 25,37 milions d’euros. La inversió global prevista per al Campus de Salut s’enfila fins als 740 milions.
Si es compleixen els terminis anunciats, l’equip redactor disposarà de dos anys per definir el projecte del nou complex i, posteriorment, s’hauran de licitar i executar les obres. El calendari amb què treballen les administracions situa la posada en funcionament del futur Trueta a l’entorn del 2031. Mentrestant, la inversió estrenada ara al recinte actual busca reforçar la capacitat quirúrgica i oncohematològica de l’hospital de referència de la demarcació. Caldrà veure quin ús es farà del bloc quirúrgic de l'actual Trueta un cop finalitzin les obres del nou hospital.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Algun cop se’m van insinuar, però ara, a 70 anys, follo de memòria»
- La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell amplia la programació amb una cantadeta escolar
- L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble
- Els arquitectes gironins que fan negoci escanejant edificis amb làser
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- Queda desert el lloc de director de la presó de Figueres després de la renúncia arran dels tres suïcidis d’interns
- Necrològiques del 22 de juny