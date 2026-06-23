Prop de 600 gironins viatjaran a Lourdes en la Peregrinació de l’Esperança
Fra Octavi Vilà presidirà una expedició de 593 participants, amb malalts o persones amb mobilitat reduïda, voluntaris, pelegrins, joves, infants, professionals sanitaris, preveres, diaques i seminaristes
La 59a Peregrinació de l’Esperança a Lourdes reunirà enguany 593 persones del Bisbat de Girona en una de les cites més multitudinàries i emotives de l’any per a l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. La peregrinació se celebrarà del 24 al 28 de juny i serà presidida pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà.
La comitiva aplegarà persones malaltes o amb mobilitat reduïda, voluntaris, pelegrins, joves, infants, professionals sanitaris, preveres, diaques i seminaristes. El lema d’aquesta edició és una frase de l’evangeli: "Alegra’t, plena de gràcia, el Senyor és amb tu".
El grup més central de la peregrinació el formen les 120 persones malaltes o amb mobilitat reduïda, que són l’eix de l’acció de l’Hospitalitat. Al seu costat hi haurà 202 hospitalaris i hospitalàries, els voluntaris que les acompanyaran i en tindran cura durant tota l’estada a Lourdes.
També hi participaran 165 pelegrins, 65 voluntaris joves, 14 infants, 11 professionals de l’equip mèdic, 11 preveres, 2 diaques i 3 seminaristes. La xifra posa de manifest el caràcter comunitari i intergeneracional d’una peregrinació que cada any mobilitza centenars de persones d’arreu de la diòcesi.
El viatge es planteja com una experiència de fe, però també de convivència i acompanyament. Durant l’estada a Lourdes, els participants participaran en els actes litúrgics propis del santuari i compartiran espais de trobada entre malalts, voluntaris i pelegrins. Any rere any, aquesta proposta esdevé una oportunitat per aprofundir en la fe, compartir vivències i enfortir els vincles entre els participants.
El president de l’Hospitalitat, Jaume Torrent, destaca en una entrevista publicada als mitjans de comunicació diocesans que "tothom hi és molt benvingut i cadascú troba consol i alegria al peu de la gruta, on es respira la presència de la Mare de Déu". Torrent també remarca que l’experiència de Lourdes "transforma i ajuda a carregar piles per a tot l’any".
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