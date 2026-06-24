La revetlla deixa 136 avisos dels Bombers a les comarques gironines, sobretot per incendis de contenidors i de vegetació urbana
El Baix Empordà concentra el volum més alt de serveis, amb 43 sortides, seguit de l’Alt Empordà i la Selva
La revetlla de Sant Joan ha deixat 136 avisos dels Bombers a les comarques gironines entre les vuit del vespre de dimarts i les vuit del matí d’aquest dimecres. La majoria han estat per incendis de contenidors, focs de vegetació urbana i altres incidències relacionades amb la celebració i l’ús de material pirotècnic.
La comarca gironina amb més activitat ha estat el Baix Empordà, amb 43 avisos. La segueixen l’Alt Empordà, amb 27; la Selva, amb 26; i el Gironès, amb 20. Per darrere se situen el Pla de l’Estany, amb 9 serveis; la Garrotxa, amb 8; i el Ripollès, amb 3.
Al Baix Empordà, la comarca on els Bombers han rebut més avisos de l’àmbit gironí, els efectius han hagut de desplaçar-se diverses vegades per incendis de contenidors, tot i que no hi ha constància de cap servei destacat ni de cap incidència greu.
A Girona ciutat, per exemple, els Bombers han rebut tres avisos durant la nit i només un ha requerit actuació. En aquest cas, els efectius han tornat a la zona de l’incendi de dimarts al Polvorí, perquè fumejava una soca.
En el còmput facilitat pels Bombers també hi consten 7 avisos a la Cerdanya, una comarca que s’ha de llegir amb matís en clau gironina perquè inclou municipis de la demarcació de Girona, però també altres que administrativament no en formen part. Si s’hi suma aquest registre comarcal, el balanç s’enfila fins als 143 avisos.
Un dels serveis de la nit s’ha produït precisament a Puigcerdà, on cap a dos quarts d’onze de la nit els Bombers han treballat en un incendi de matolls al Camí d’Ur. Segons el cos, cremaven uns cinquanta metres quadrats de matollar i fullaraca, i s’hi ha desplaçat una dotació.
Per tipologia, a les comarques gironines el gruix dels serveis han estat incendis diversos, com contenidors, vehicles o habitatges, amb 62 avisos. També s’han registrat 35 incendis de vegetació, ja sigui agrícola, forestal o urbana, 37 serveis d’altres tipus —com accidents, salvaments o assistències— i 2 actuacions preventives.
Més de 1.400 avisos a Catalunya
En el conjunt de Catalunya, els Bombers han rebut 1.407 avisos relacionats amb la revetlla. Les zones amb més activitat han estat les comarques de l’àrea metropolitana de Barcelona, especialment el Vallès Occidental, amb 283 avisos, el Baix Llobregat, amb 218, i el Barcelonès, amb 129.
Els serveis més habituals arreu del país han estat els incendis urbans, principalment de contenidors, amb 669 avisos, i els incendis de vegetació, amb 550. La franja de més activitat s’ha concentrat entre les deu de la nit i les dues de la matinada, quan els Bombers han donat resposta a 859 serveis.
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