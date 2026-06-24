Comença la restauració de l’orgue de Santa Maria dels Turers de Banyoles
L’orguener David Iglesias ha retirat les manxes de l’instrument, en la primera fase d’un projecte que té un cost de 62.600 euros
La restauració de l’orgue OESA Alberdi 1957 de l’església de Santa Maria dels Turers de Banyoles ja està en marxa. L’orguener David Iglesias ha iniciat la primera fase del projecte amb el desmuntatge i la retirada de les manxes de l’instrument, que estaven "molt malmeses" i són "un dels principals factors que impedeixen que l’orgue soni amb tot el seu potencial".
Les manxes seran traslladades a finals de mes al taller de l’orguener, a Vic, per ser reparades. L’inici dels treballs ha estat possible perquè ja s’han recaptat els diners necessaris per afrontar aquesta primera fase, pressupostada en més d’11.000 euros.
La intervenció forma part d’un projecte de restauració dividit en set fases, que s’aniran executant a mesura que es recaptin els fons necessaris per a cada etapa. La primera correspon a les manxes; després hi ha previstes les fases dels tubs, amb 4.250 euros; els secrets, amb 2.920 euros; el muntatge i ajustament dels tubs, amb 2.780 euros; la restauració de la consola, amb 17.400 euros; el sanejament elèctric interior, amb 10.420 euros, i l’harmonització i afinació general, amb 4.800 euros. El cost total del projecte és de 62.653,80 euros.
La restauració s’impulsa a través de la campanya “Estàs d’orgues?”, que l’Arxiprestat de Banyoles va posar en marxa el passat mes d’octubre juntament amb l’Ajuntament de Banyoles, Joventuts Musicals de Banyoles, Pianos Frigolé i altres persones i agents. La iniciativa té com a objectiu recaptar fons per restaurar l’instrument. Fins ara, la campanya s’ha centrat sobretot en petites donacions de particulars, amb la voluntat de donar un primer impuls popular al projecte. A partir d’ara, també es dirigirà a empreses i administracions públiques per aconseguir els recursos necessaris per completar la restauració.
Data de 1957
L’orgue neoclàssic de Santa Maria dels Turers data de 1957. Tot i que funciona habitualment, l’instrument necessita una reparació i posada a punt perquè pugui oferir un "so excel·lent i desplegar tot el seu potencial". Els impulsors del projecte el consideren un instrument històric de "gran valor" i volen recuperar-ne tota la funcionalitat.
La posada a punt de l’orgue permetrà reforçar-ne l’ús en les celebracions litúrgiques, però també obrir-lo a concerts regulars i activitats educatives, ampliant així la seva dimensió artística i el seu servei a la comunitat.
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