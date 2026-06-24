Girona registra una màxima de 38,2 graus durant Sant Joan
Municipis del Pla de l’Estany, la Selva i l’Alt i el Baix Empordà també han registrat temperatures superiors als 37 graus
Girona ha registrat aquest dimecres, als voltants de les dotze del migdia, una temperatura de 38,2 graus, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La capital de la província ha assolit la temperatura més alta de la demarcació en una nova jornada marcada per la calor intensa. La situació confirma que l’onada de calor que afecta a tota Catalunya i a la resta de l'estat des del passat cap de setmana es manté amb força i no decau.
Tot i que inicialment es podia preveure un lleuger descens després de la revetlla de Sant Joan, els termòmetres han continuat marcant valors molt elevats, mantenint una situació molt similar a la registrada durant els darrers dies.
La resta de la demarcació també ha registrat temperatures destacades i diferents municipis del Pla de l’Estany, de la Selva i de l’Alt i el Baix Empordà s'han quedat a prop del registre de Girona, superant també superant els 37 graus. Entre aquests, destaquen els 37,7 graus de Banyoles, els 37,4 de Santa Coloma de Farners i els 37,2 de la Bisbal d’Empordà.
L’avís del Meteocat
De fet, des de primera hora del matí d’aquest dimecres, el mateix Meteocat ja havia alertat que les màximes a la demarcació podrien oscil·lar entre els 34 i els 38 graus. Aquesta previsió ha comportat que, a més de l’Alt i el Baix Empordà, que ja tenien activat l’avís per calor intensa, s’hi afegissin també el Gironès i el Pla de l’Estany, amb un grau de perill màxim de 3 sobre 6.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha mantingut activada l’alerta del PROCICAT i ha recordat la importància d’evitar l’exposició prolongada al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència i extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb patologies prèvies.
La previsió per als pròxims dies
Pel que fa a la previsió meteorològica, tant l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) com el mateix Meteocat preveuen que la calor continuï marcant el temps dels pròxims dies. Tot i que les dues agències apunten a una lleugera baixada de les temperatures, s’espera una jornada majoritàriament assolellada, amb un descens poc significatiu i unes màximes que continuaran situant-se al voltant dels 35 graus a bona part de la demarcació. A més, també assenyalen que, a partir de demà, cap comarca gironina es trobarà sota avís per calor intensa.
Segons les previsions, l’episodi podria perdre una mica d’intensitat durant els pròxims dies, però els termòmetres continuaran per sobre dels valors habituals per al mes de juny i la sensació de calor seguirà sent protagonista, tot i que a inicis de la pròxima setmana si que es poden veure un descens d'uns 3 o 4 graus de les temperatures màximes.
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