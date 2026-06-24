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L'avís per onada de calor suma el Gironès i el Pla de l’Estany

El Meteocat preveu un ambient molt calorós, amb màximes que poden rondar entre els 34 i els 38 graus a l’interior

Un termòmetre urbà, en una imatge d'arxiu.

Un termòmetre urbà, en una imatge d'arxiu. / Europa Press

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

L’onada de calor continua aquest dimecres i l’avís per calor intensa s’estén també al Gironès i el Pla de l’Estany. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest matí la situació meteorològica de perill i manté l’episodi actiu fins a les vuit del vespre.

Segons el Meteocat, la previsió afecta principalment comarques gironines i les de l’oest de Catalunya. A la província de Girona, el nou mapa incorpora el Gironès i el Pla de l’Estany, després que els avisos dels últims dies se centressin sobretot en punts de l’Empordà.

L’ambient serà molt calorós, amb una temperatura màxima que pot rondar entre els 34 i els 38 graus a l’interior. El grau de perill màxim previst és de 3 sobre 6. L’avís indica que es pot superar el llindar representatiu de calor intensa i que el fenomen tindrà una distribució extensa dins la zona avisada.

Meteocat

El grau de perill màxim previst és de 3 sobre 6. L’avís indica que es pot superar el llindar representatiu de calor intensa i que el fenomen tindrà una distribució extensa dins la zona avisada. La franja de més risc se situa entre les dues del migdia i les vuit del vespre.

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L’episodi correspon a una onada de calor, segons recull el mateix avís del Servei Meteorològic. Protecció Civil manté l’alerta del PROCICAT i recomana evitar l’exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i tenir especial cura de les persones grans, els infants i els col·lectius vulnerables.

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