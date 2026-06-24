Les revetlles tradicionals es combinen aquest any amb les reivindicatives i les que aposten per la sostenibilitat
Les platges de Barcelona tornen a ser epicentre d'una de les nits més emblemàtiques del calendari
La revetlla de Sant Joan ha omplert aquest dimarts el país amb fogueres, petards, música i sopars populars. Centenars de milers de persones han celebrat una de les nits més emblemàtiques del calendari en un ambient marcat, a Barcelona, per l'afluència elevada de visitants i turistes. Les tradicions, però, s'han combinat amb conceptes com la sostenibilitat, la inclusió, la reivindicació o el respecte pel medi ambient. "No toca que la nit de Sant Joan acabi amb 62 tones de residus a les platges", afirma la coordinadora de la iniciativa 'Sant Joan Sostenible'. A Girona hi ha hagut celebracions amb trajectòria, com la del barri de Vista Alegre, que compleix 50 anys, i a Vila-seca s'ha apostat per una revetlla respectuosa amb el medi natural.
50 anys de revetlla de barri a Girona
A les comarques gironines són moltes les revetlles que es fan en diverses ciutats i pobles de la demarcació. A Girona, la més nombrosa ha estat la del barri de Vista Alegre-Carme, amb 500 persones en el sopar popular i un concert que n'ha aplegat més d'un miler. Aquest barri de Girona celebra 50 anys de revetlla i va acabar els tiquets en pocs dies.
El president de l'Associació de Veïns de Vista Alegre-Carme, Lluís Pi, destaca la importància de mantenir aquestes celebracions i es mostra satisfet perquè el jovent del barri s'hi ha implicat. A més, una de les particularitats és que la foguera està dissenyada per la canalla del barri en un taller que fa l'Associació de Veïns.
Fora de Girona, a la Bisbal d'Empordà els Dracs tornen a celebrar-la a l'antic camp de futbol, que des de fa uns anys és un aparcament. Allà s'ha encès la foguera un cop arribada la flama del Canigó.
A Olot també es fan diverses revetlles. Un cop la flama arriba a la capital de la Garrotxa, representants de diversos barris la porten fins al lloc per iniciar la celebració de la nit més curta de l'any. Banyoles, Ripoll, Figueres, Blanes i Lloret i bona part dels petits municipis gironins també han celebrat la nit de Sant Joan.
A banda, també ha destacat la festa de Sant Joan que celebra el festival Ítaca a la platja de l'Estartit. Milers de persones han ballat amb 31 FAM, Barry B, Cuppido i DJ Trapella. Finalment, un altre punt destacat de les comarques gironines on la revetlla de Sant Joan se celebra amb intensitat és a Palamós coincidint amb la festa major.
Sant Joan sostenible a Barcelona
A la platja de Sant Miquel, s’hi ha celebrat una nova edició de la iniciativa 'Sant Joan Sostenible', liderada per l’ONG BonDiaMón. El projecte compta amb el suport operatiu del Districte de Ciutat Vella, el Departament de Platges i la Guàrdia Urbana, així com amb la participació de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Barceloneta, la Comissió de Festes, l’ACIB i la Confraria de Pescadors. L’espai ha ofert una alternativa a la revetlla convencional basada en la sostenibilitat, la inclusió i el respecte pel medi ambient, amb activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania.
La coordinadora de la iniciativa, Noemí Fuster, ha remarcat que el projecte busca “estar a l’altura de la Barcelona actual” i que no pretén “anar a contracorrent”, sinó seguir la línia d’altres experiències ambientals i culturals impulsades a la ciutat, com “la Dècada dels Oceans o l’homenatge a Gaudí”. En aquest sentit, ha assenyalat que el que “no toca” és que la nit de Sant Joan acabi amb 62 tones de residus a les platges.
Fuster ha explicat que 'Sant Joan Sostenible' va néixer ara fa tres anys i s’adreça a tota la ciutadania amb la voluntat de “connectar amb la mar” a través d’activitats que permetin viure una experiència “beneficiosa tant en l’àmbit físic com emocional”. Al llarg de la tarda i el vespre, els assistents han pogut participar en diverses activitats esportives, culturals i de sensibilització ambiental, com ara sessions de ioga, coreodansa, partides i tornejos d’escacs, paddle surf, banys de gel, tallers infantils i activitats de descoberta del medi marí. La iniciativa busca demostrar que és possible celebrar una festa multitudinària mantenint el compromís amb la cura de l’espai públic i del medi natural.
La primera edició de la proposta va reunir un centenar de persones i en la segona unes 200. Fuster ha afirmat que enguany s’han exhaurit totes les places ofertades per les diverses activitats i que l’objectiu a llarg termini és que el Sant Joan a les platges de Barcelona es pugui considerar “totalment sostenible”.
Fogueres i diables
La celebració més tradicional ha tingut el seu epicentre a la plaça del Poeta Boscà, on els Diables i Diablesses de la Barceloneta han encès la foguera de Sant Joan. Posteriorment, la colla ha ofert un correfoc que ha culminat amb un espectacle de foc i pirotècnia a la plaça de la Barceloneta,l'encesa de les siluetes del sol i la lluna sita l'atenta mirada de l'emblemàtica Negre de la Riba.
Esther Jorquera, membre de la Colla de Diables de la Barceloneta, ha assegurat que es tracta d’una tradició arrelada al barri des de fa més de quatre dècades i ha destacat el caràcter reivindicatiu de la cita. “Els versots que fem volen donar veu als veïns i veïnes de la Barceloneta i en aquest cas criticar que moltes persones ja no poden viure al barri pels preus abusius de l’habitatge”, ha comentat Jorquera, que ha assegurat que és una oportunitat de denunciar “la gran pressió turística i maleir els fons voltor i rics que volen fer mal a la classe treballadora”. El discurs també ha inclòs crítiques contra Israel i missatges de suport a Palestina i als mestres.
En aquest sentit, ha dit que es tracta d’un espectacle adreçat principalment als habitants del barri, però ha assegurat que "entén" que també atregui molts turistes: “Sigui com sigui, la plaça s’omple de gom a gom”.
En paral·lel, les platges de Barcelona han tornat a registrar una gran afluència de públic durant tota la nit. Com ja va passar en les darreres edicions, desenes de milers de persones s’han concentrat al litoral barceloní per celebrar l’arribada de l’estiu, convertint la revetlla de Sant Joan en una de les cites més multitudinàries de l’any a la ciutat.
Revetlla respectuosa a Vila-seca
L'Ajuntament de Vila-seca ha apostat aquest any per una revetlla més respectuosa amb el medi natural i la població, al nucli costaner de la Pineda. En una zona de la platja, que forma part de la Xarxa Natura 2000, s'ha restringit el pas. En un altre tram del passeig marítim, al parc del Pinar de Perruquet, s'ha prohibit la pirotècnia. "Fem un dispositiu que pretén protegir determinades zones que tenen risc d'incendi", ha explicat l'alcalde, Pere Segura. Amb la mesura també es busca "incorporar espais pensats des del punt de vista de la inclusió, que persones i famílies sensibles als sorolls també puguin gaudir de la revetlla", ha explicat.
El batlle ha concretat que es tracta de "generar espais de tranquil·litat" i "evitar que es produeixin actes que tinguin un fort component d'incivisme". "Volem que la gent pugui venir i gaudir de la nit, amb taules, cadires, menjar i petards allà on es puguin tirar. Volem una jornada que no porti cap a un descontrol que s'assembli més a les imatges que es produeixen a Barcelona", ha exemplificat. Per aquest motiu s'han prohibit les fogueres i la instal·lació de tendes de campanya, així com beure en ampolles de vidre.
Des del consistori, al llarg del passeig s'han col·locat cartells informatius de les restriccions, l'incompliment de les quals es poden sancionar amb multes de fins a 3.000 euros. Per vetllar pel compliment de les mesures, durant tota la nit hi haurà un dispositiu de 72 efectius entre agents de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil. "Es tracta de mantenir l'espai net i que es mantinguin les normes de convivència i de civisme; és a dir, que es faci un ús de l'espai natural com toca", ha manifestat Segura. De cara al matí de dimecres hi haurà un dispositiu de neteja especial per deixar la platja en bones condicions per als banyistes. Finalment, al final del passeig marítim s'ha instal·lat un escenari i unes barres on hi haurà música durant tota la nit.
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