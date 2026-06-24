Mor Amparo Ardanuy, exregidora de Blanes i professora a Malgrat
L’institut Ramon Turró i Darder, el PSUC viu i el Jardí Botànic Marimurtra acomiaden una docent i militant compromesa amb el feminisme, l’ecologisme, la justícia social i la dignitat de les persones
Ha mort Amparo Ardanuy Fullana, exregidora de l’Ajuntament de Blanes per la coalició ICV-EUiA, militant del PSUC viu i professora de l’institut Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar. La seva pèrdua ha generat mostres de condol en l’àmbit educatiu, polític i social, on diverses veus han destacat la seva trajectòria com a docent i el seu compromís amb el feminisme, l’ecologisme i la justícia social.
Ardanuy va ser regidora de l’Ajuntament de Blanes durant el mandat 2011-2015, dins del grup ICV-EUiA, on va formar part de l’oposició. Enginyera tècnica agrícola, la seva fitxa biogràfica municipal també la presentava com a pagesa en l’àmbit de la producció hortícola ecològica a Blanes.
Els darrers anys havia exercit la docència a l’institut Ramon Turró i Darder, on va ser professora dels cicles de Producció Agroecològica i, posteriorment, del PFI de Vivers i Jardins. El centre de Malgrat de Mar ha lamentat profundament la seva pèrdua a través de les xarxes socials i n’ha destacat la vocació educativa i l’empremta "profunda" que va deixar tant "en els nombrosos joves que va acompanyar i formar" com en els seus companys. El missatge de record, firmat per la comunitat educativa de l'institut Ramon Turró i Darder, descriu Ardanuy com una "dona compromesa amb els seus ideals, feminista i ecologista, coherent amb els valors que defensava i transmetia".
També en subratllen el caràcter, la determinació i la implicació en tot allò que emprenia. "Amb la mateixa fortalesa i coratge que la caracteritzaven, va lluitar fins al final, oferint un exemple de dignitat, fermesa i valentia davant les adversitats", expressa el comunicat del centre. També afegeixen que "la seva passió per l'ensenyament, la seva autenticitat i el seu compromís amb una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient romandran sempre en el nostre record".
La publicació a les xarxes socials ha rebut nombrosos comentaris de condol i records d’alumnes, exalumnes i persones que havien compartit camí amb ella, que destaquen la seva força, el seu bon cor i la manera d’ensenyar: "Tants ensenyaments tant a l’institut com a fora", "gran pagesa referent" i "dona forta, generosa i estimada".
La seva trajectòria també ha estat recordada des del PSUC viu de les comarques gironines, que s’ha mostrat "profundament consternat" per una pèrdua "irreparable" i l’ha definit com una "militant comunista fins als seus últims dies". La formació també en destaca el paper com a "referent feminista per la seva lluita abolicionista i el seu ferm compromís contra totes les violències envers les dones". El comunicat també assenyala que era una persona "molt estimada a Blanes" i destaca que va ser una "companya de lluita que va dedicar la seva vida a defensar la justícia social, la igualtat i la dignitat de les persones".
Ardanuy també estava vinculada al món de les plantes, la cuina i l’elaboració artesanal. Aquest mateix any havia estat protagonista, juntament amb Judith Ramírez, d’un reportatge en el marc del projecte Girona Delícia sobre Traguinyol, els licors artesans que totes dues elaboraven a la cooperativa La Sobirana, a Santa Coloma de Farners. El projecte havia nascut a partir de l’amistat entre totes dues i d’una passió compartida pel món de les plantes. Un dels licors, de clau i canyella, era la recepta d’Ardanuy i estava inspirat en la novel·la "Gabriela, clavo y canela", de Jorge Amado.
També el Jardí Botànic Marimurtra ha expressat el seu condol per la mort d’Ardanuy, en una mostra més de la petjada que ha deixat en diferents àmbits de la vida social i comunitària de Blanes i del seu entorn.
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