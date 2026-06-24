Olot vol poder actuar com a acusació en les ocupacions conflictives i destaca que en un any n'ha evitat una cinquantena
L'Ajuntament ho veu "molt injust" i recorda que són els responsables d'assegurar la convivència i la seguretat
L'Ajuntament d'Olot vol poder-se presentar com a acusació en els casos d'ocupacions delinqüencials. Això, diu l'alcalde, Agustí Arbós, seria "un pas més" per poder frenar un fenomen que suposa "un problema per a la seguretat i la convivència" a la capital de la Garrotxa. De moment, el consistori té oberta una oficina des de fa poc més d'un any que, assegura Arbós, ha permès aturar vora una cinquantena d'ocupacions i ha "revertit la tendència" dels darrers anys. L'alcalde, però, deixa clar que necessiten "noves eines" com poder-se personar com a acusació, ja que ara només poden incentivar els propietaris a què posin la denúncia. El problema arriba quan el propietari és un fons d'inversió, perquè per a ell el pis "és només un número".
Des de que fa un any es va posar en marxa l'oficina antiocupacions de l'Ajuntament d'Olot, la Policia Municipal ha aconseguit aturar una cinquantena d'entrades a pisos que estaven buits. L'oficina posa a disposició dels veïns un servei coordinat amb els agents i el consistori per actuar abans de les 48 hores des de que s'ha produït l'ocupació. D'aquesta manera, la policia pot fer fora les persones que han entrat i que pretenen quedar-se a dins.
Però això, reconeixen des del consistori, requereix la col·laboració amb la ciutadania i, per aquest motiu, demanen que en cas de detectar un intent d'ocupació en algun immoble es truqui "immediatament" a la Policia Municipal.
Però a banda d'això, l'oficina també procura treballar per "posar fi a les ocupacions delinqüencials", que són les que més preocupen l'Ajuntament d'Olot. L'alcalde, Agustí Arbós, explica que estan a sobre d'aquests casos i que intenten actuar assessorant el propietari a qui insten a posar una denúncia.
El problema, diu Arbós, és que l'Ajuntament no es pot personar com a acusació en un procediment judicial en aquests casos d'ocupacions que generen conflictes i molèsties entre el veïnatge. "La llei no preveu que puguem denunciar un immoble ocupat per gent que són directament delinqüents, però, en canvi, hem de ser els responsables de garantir la seguretat i la convivència. És molt injust", assenyala Arbós.
L'alcalde assenyala que "cada cas és diferent" i lamenta que alguns pisos que estan ocupats per a persones que generen problemes pertanyen a grans tenidors que no denuncien. "Per a ells només són un número d'un despatx de Madrid, però aquí ens generen un problema". Per això, Arbós demana que es puguin personar com a acusació particular en els casos que on es produeixen conflictes per poder desallotjar els inquilins.
Per a l'alcalde, el fet de no poder intervenir en aquests procediments judicials fa que sigui "molt injust" perquè "afecta directament els serveis" que han de prestar per mantenir la seguretat a la ciutat. Per això, Arbós demana que es desencalli la llei que està aturada al Congrés dels Diputats que dona eines als ajuntaments. "Que la moguin, necessitem aquestes eines", explica.
Empadronar ocupes
L'alcalde d'Olot, però, s'ha mostrat especialment descontent amb alguns aspectes que contempla la llei del padró, com l'obligatorietat d'empadronar ocupes. "No pot ser que hàgim d'empadronar ocupes, però la llei ens hi obliga. Per tant, seguirem la llei, però ho farem per a tothom i això vol dir que els qui fan frau els hem d'enganxar i ho han de pagar", remarca.
Finalment, Arbós celebra que altres municipis segueixen la mateixa línia d'Olot perquè "cal ordenar una situació que tensa molt". L'alcalde qualifica d'"insostenibles" els creixements poblacionals que viuen els pobles i ciutats de Catalunya i demana regular-ho.