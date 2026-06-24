La revetlla es tanca com una nit "tranquil·la" però amb 39 detinguts vinculats a la festa a Catalunya
Les policies locals han treballat sobretot per incidències de convivència, baralles, alcohol i petards
La revetlla de Sant Joan s’ha tancat com una nit tranquil·la en termes generals, tant segons el balanç del departament d'Interior com segons diverses policies locals consultades a les comarques gironines, però amb molta feina vinculada a la convivència, l’alcohol, l’ús de petards i els petits incendis. A Catalunya, els Mossos d’Esquadra han detingut 39 persones per fets directament relacionats amb la celebració.
El dispositiu especial dels Mossos d’Esquadra es va activar a les deu de la nit de dimarts i s’ha allargat fins aquest dimecres al matí amb l’objectiu de garantir la seguretat, la mobilitat i l’ordre públic durant la revetlla. En total, el cos ha detingut 130 persones durant la nit, de les quals 39 estan directament vinculades a la festa de Sant Joan.
Del total de detencions, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Els agents també han aixecat set actes per infraccions de la llei de seguretat ciutadana.
La mobilitat ha estat un altre dels punts del dispositiu. Els Mossos han fet 1.614 lectures d’alcoholèmia durant la nit, amb 113 positius, nou dels quals penals. També han practicat 32 proves de drogues, amb 14 positius, i han denunciat administrativament 104 conductors. Tot i això, la nit i matinada de Sant Joan no ha deixat cap víctima mortal de trànsit. Dimarts a la tarda però sí que se'n va produir una a terres gironines, un camioner va perdre la vida en un xoc contra un altre vehicle pesant a l'AP-7 al seu pas per Riudellots de la Selva.
La Costa Brava
A les comarques gironines, les policies locals de diversos municipis de la Costa Brava han coincidit a descriure una revetlla sense incidents greus, però amb moltes actuacions vinculades a problemes de convivència. Eks dispositius han estat centrats sobretot en controlar el consum d’alcohol a la via pública, les molèsties per soroll, les baralles puntuals, els llançaments imprudents de petards i els petits focs derivats de la celebració així com també la possibilitat d'accidents de trànsit amb controls als accessos dels municipis.
A Blanes, la Policia Local va reforçar el dispositiu amb cinc patrulles i una patrulla mixta amb Mossos d’Esquadra. Segons fonts municipals, no hi ha hagut cap detenció, però sí avisos constants al llarg de la nit i la matinada. Els agents han intervingut en petits incendis que han pogut sufocar amb aigua, en conductes incíviques i en baralles sense conseqüències greus. Cinc patrulles de la Policia Local de Blanes i una mixta amb Mossos d’Esquadra han tingut cura de la seguretat per la revetlla en aquesta població, segons informa l’ajuntament.
L’incident més destacat a Blanes s’ha produït uns minuts després de dos quarts de dotze de la nit, a prop del passeig de Mar, en una zona on hi havia molts llançaments de coets i petards. Una nena de dos anys ha resultat ferida lleu després de rebre l’impacte d’un artefacte pirotècnic. La patrulla mixta i un agent de la Policia Local han atès la família, han localitzat el presumpte autor del llançament i han activat el Sistema d’Emergències Mèdiques. La menor ha estat assistida al lloc dels fets i no ha requerit trasllat hospitalari.
La Policia Local de Blanes també ha reforçat la vigilància a les platges, al passeig de Mar i a l’espigó del Club de Vela, un punt on els darrers anys s’ha incrementat la presència policial per prevenir vandalisme i conductes incíviques. El cos també ha atès serveis assistencials no vinculats directament amb la revetlla de Sant Joan.
A Lloret de Mar, on el conflicte laboral a la Policia Local amb l'ajuntament ha provocat el tancament de la comissaria en dues ocasions durant el torn de nit, la revetlla de Sant Joan es va viure amb un reforç de la presència dels Mossos d’Esquadra. Segons fonts policials, la Policia Local de Lloret ha comptat durant la nit i matinada amb sis agents, mentre que la resta del dispositiu de seguretat ha recaigut en efectius dels Mossos. El reforç es va produir en una jornada en què el municipi registrava una elevada presència de joves i visitants amb motiu de la celebració.
Beure alcohol al carrer
A Platja d’Aro, una de les poblacions del litoral gironí amb més concentració de gent durant aquests dies, la Policia Local tampoc ha registrat cap servei destacat greu. Sí que hi ha hagut algunes baralles sense importància i prop de 40 denúncies per infraccions de l’ordenança de civisme, la majoria per consum d’alcohol a la via pública.
El control de trànsit fet a primera hora del matí a Platja d’Aro ha acabat amb set conductors denunciats: sis per alcohol i un per drogues. Les actuacions s’emmarquen en els dispositius habituals de les nits amb més mobilitat i afluència de persones al litoral.En altres municipis costaners, les policies locals també han treballat en aquesta mateixa línia, amb dispositius centrats en la convivència, la prevenció d’incidents i el control de les zones amb més concentració de gent. El balanç general, però, s’ha mantingut dins dels paràmetres habituals d’una revetlla i sense incidents greus destacats.
En paral·lel, el SEM ha atès 10 incidències a les comarques gironines per patologies relacionades amb la revetlla de Sant Joan: una intoxicació, una agressió, set accidents de trànsit i un ofegament. Aquest últim correspon al banyista de 84 anys que va ser evacuat a l’hospital de Figueres després de gairebé ofegar-se a la platja del Rastrell de Roses, dimarts a la tarda.
Protecció Civil del Port de la Selva també va atendre durant la revetlla de Sant Joan diversos ferits per cremades i lesions provocades per material pirotècnic. Entre els casos més destacats hi va haver el d’una adolescent a qui un coet li va afectar un ull. Segons les mateixes fonts, posteriorment la família l’hauria portat a un centre sanitari.
També es va atendre una menor que presentava un tall i una cremada causats per un petard i que després hauria anat al CAP. A més d’aquests dos casos, els voluntaris de Protecció Civil van assistir altres incidències més lleus relacionades amb cremades i l’ús de pirotècnia.
Menys trucades al 112
El balanç d’emergències també reflecteix una nit amb molta activitat però menys pressió que l’any passat. El telèfon 112 ha rebut 10.260 trucades vinculades a 5.207 incidents de la revetlla, un 16% menys de trucades que el 2025. Els incendis han estat el principal motiu d’avís, seguits de les incidències de civisme, les agressions i l’assistència sanitària.
Els Bombers de la Generalitat han atès 1.407 avisos a tot Catalunya, sobretot per incendis urbans, com contenidors, i focs de vegetació. A les comarques gironines, el cos ha rebut 136 avisos entre les vuit del vespre de dimarts i les vuit del matí de dimecres, amb el Baix Empordà com la comarca amb més activitat.
Protecció Civil havia emès una prealerta del pla INFOCAT per l’elevat perill d’incendi, les altes temperatures, la baixa humitat i els riscos associats a la revetlla. El PROCICAT també es va mantenir en alerta per fer seguiment de la celebració i de l’episodi de calor dels darrers dies.
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