El SEM atén 10 incidències a les comarques de Girona per la revetlla, entre les quals una nena ferida molt lleu per un coet a Blanes i un banyista rescatat a Roses
Els serveis sanitaris també han atès a la província durant la nit festiva set accidents de trànsit, una intoxicació i una agressió
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 10 incidències a les comarques gironines durant la revetlla de Sant Joan per patologies relacionades amb la celebració. Segons el balanç oficial d'Interior, a la demarcació s’han registrat una intoxicació, una agressió, set accidents de trànsit i un ofegament.
Una de les incidències destacades de la revetlla a la província es va produir a Blanes, on, segons fonts municipals, una nena de dos anys va rebre l’impacte d’un coet i va resultar ferida molt lleu. Els fets van passar a quarts de dotze de la nit al passeig marítim, on hi havia diverses persones llançant petards.
Una patrulla de la Policia Local de Blanes, que feia vigilància estàtica a gairebé trenta metres del punt de l’incident, va atendre la família i va localitzar el presumpte autor del llançament. Segons les mateixes fonts, no es va presentar denúncia pels fets. La menor va necessitar assistència del SEM al mateix lloc, però no va requerir trasllat a cap centre hospitalari.
L’altre ensurt destacat va tenir lloc a Roses, on un banyista de 84 anys va acabar a l’hospital aquest dimarts a la tarda després de gairebé ofegar-se a la platja del Rastrell, en plena tarda de la revetlla de Sant Joan. Els sanitaris van evacuar el banyista, ferit de poca gravetat, a l’hospital comarcal de Figueres.
A Catalunya, el SEM ha atès durant la nit 69 persones per patologies relacionades amb la revetlla, un 18% menys que l’any anterior. Del total, 29 han estat per intoxicacions, quatre per agressions, 30 per accidents de trànsit, quatre per cremades i dues per ofegament.
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