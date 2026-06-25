Banyoles instal·la tres aparcaments tancats per a bicicletes i patinets
Els nous mòduls, finançats amb fons Next Generation, tenen capacitat per a una trentena de bicicletes i deu patinets i es podran utilitzar gratuïtament durant un màxim de 24 hores
Banyoles ha incorporat tres nous punts d’aparcament tancats per a bicicletes i patinets. Els mòduls s’han instal·lat a la plaça Doctor Rovira, al passeig Mossèn Lluís Constans i al passeig Lluís Maria Vidal, amb l’objectiu de donar servei tant a cicloturistes com a veïns i usuaris del transport públic.
L’actuació forma part del projecte Centre E-Bike de Banyoles, inclòs en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Banyoles, Ciutat de l’Aigua, de la convocatòria extraordinària de 2022 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea amb fons Next Generation EU.
En total, s’han instal·lat tres mòduls per aparcar una trentena de bicicletes i dos mòduls amb capacitat per a deu patinets. Els espais disposen d’endolls i eines d’autoreparació. Per utilitzar-los, cal descarregar una aplicació mòbil que permet obrir els armaris individuals i consultar-ne l’ocupació.
El regidor Albert Tubert ha explicat que “amb aquests espais per a bicicletes i patinets complim dos objectius que ens havíem marcat: d’una banda per donar resposta a l’increment del cicloturisme, i a l’ús de la bicicleta per part de la ciutadania en general, i per altra banda, per donar servei als usuaris del transport públic, molts d’ells estudiants”.
Els punts s’han distribuït en diferents zones de la ciutat. El mòdul del passeig Mossèn Lluís Constans se situa en el tram més proper a l’Estany, a prop de l’Oficina de Turisme i de la zona de restauració. El del passeig Lluís Maria Vidal es troba entre els Banys Vells i el Club Natació Banyoles, en una àrea freqüentada per persones que hi accedeixen amb bicicleta. El tercer punt s’ha ubicat a la plaça Doctor Rovira, a tocar del Barri Vell i de la parada d’autobusos. Aquest emplaçament vol donar servei especialment als usuaris del transport públic que es desplacen cap a Girona, Barcelona o Olot. En aquesta ubicació i davant de l’Oficina de Turisme també hi ha aparcament segur per a patinets.
L’ús dels aparcaments és gratuït durant un màxim de 24 hores. L’actuació s’ha executat en dos mesos i ha tingut un pressupost de 141.228,40 euros, finançats per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU.
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