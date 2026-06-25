Banyoles rebrà dues finques d’una herència sense testament per fer-hi vuit habitatges socials
L’Ajuntament de Banyoles i la Generalitat han signat el conveni de cessió gratuïta de dos immobles situats al centre de la ciutat
Banyoles disposarà de dues finques urbanes per promoure-hi vuit habitatges de protecció oficial. L’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya han signat avui el conveni de cessió gratuïta dels immobles, situats a l’avinguda dels Països Catalans, 11, i al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 12.
Les finques provenen d’una herència intestada, és a dir, d’una persona que va morir sense testament ni hereus coneguts. Segons els estudis fets pel consistori, l’edifici de l’avinguda dels Països Catalans es rehabilitarà per acollir cinc habitatges, mentre que a la finca del carrer Mossèn Jacint Verdaguer se’n preveuen tres de nova construcció.
El conveni ha estat signat pel secretari general del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, Juli Fernández, i l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. La cessió queda condicionada al fet que els immobles es destinin a habitatge social durant un període de 50 anys. En cas d’incompliment, les finques revertiran a la Generalitat.
Noguer ha explicat que l’operació permetrà incorporar dos immobles cèntrics al parc d’habitatge protegit de la ciutat. “Amb la signatura del conveni aconseguim la cessió de dos immobles cèntrics de Banyoles que els rehabilitarem per convertir-los en habitatge de protecció oficial. La situació geogràfica dels immobles ens ajuda a continuar amb la nostra estratègia de no agrupar tot aquest tipus d’habitatges en una sola zona. Esperem que, en un màxim de 5 anys, aquests habitatges de protecció oficial ja siguin una realitat”, ha afirmat.
Per la seva banda, Fernández ha destacat la col·laboració entre administracions i la destinació social de les finques. “Avui posem de manifest dos idees molts clares que tenim des del govern, una és la voluntat de col·laboració entre les diferents administracions, i l’altra per l’objectiu que és el de cedir unes finques que es destinaran a habitatge social”, ha assenyalat.
La Generalitat té encomanada la tramitació de les herències intestades de persones amb veïnatge civil català que han mort sense testament ni hereus. La Junta d’Herències és l’òrgan encarregat de distribuir els béns o els recursos obtinguts, que s’han de destinar a projectes d’assistència social, culturals o a polítiques d’habitatge. En el cas de les finques urbanes, la normativa estableix que s’han de destinar preferentment a habitatge social.
En aquest cas, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va considerar que els dos immobles no es podien destinar directament a habitatge social per l’elevada inversió que requeria adequar-los. Posteriorment, l’Ajuntament de Banyoles va presentar un projecte per reconvertir-los en habitatges de protecció oficial, i la Junta d’Herències va acordar-ne la cessió al municipi.
Les dues finques eren propietat d’Ana Parella Vila, nascuda a Banyoles l’any 1927. Filla de Pedro Parella Vila i Ana Vila Tarrats, va viure sempre a la ciutat, on va treballar de perruquera fins que es va casar. Va morir el 31 de març del 2013 a la Clínica Salus Infirmorum, sense fills ni familiars coneguts fins al quart grau de parentiu. El seu últim domicili va ser al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 12, un dels immobles cedits ara a l’Ajuntament.
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