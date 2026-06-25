Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Onada de calorSam MendesInstitut SilsPAUZapateroAddiccionsMundial futbol
instagramlinkedin

L'Oncogospel reunirà mes de 70 cantaires i músics a Porqueres per recaptar fons contra el càncer

El concert es farà el pròxim dijous, 2 de juliol, als jardins de l'ajuntament

L'actuació del Cor Gospel Girona, en l'edició de l'any passat.

L'actuació del Cor Gospel Girona, en l'edició de l'any passat. / Fundació Oncolliga Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Porqueres

Música i solidaritat es tornaran a unir el pròxim dijous, 2 de juliol (20.00 h) a Porqueres, en la tercera edició de l'Oncogospel, un concert solidari promogut pel Cor Gospel Girona a benefici de la Fundació Oncolliga Girona.

Després de dues edicions celebrades al Mas Marroch, aquesta tercera edició tindrà lloc als jardins de l'Ajuntament de Porqueres, un espai que serà el marc per gaudir d'una vetllada plena de música, convivència i solidaritat. 

 L'entrada solidària té un cost de 15 euros i inclou pinxo i beguda. Durant la vetllada també s'oferirà un servei de tapes solidàries preparades per l'empresa Ivan Palmerola, amb la col·laboració de voluntaris que donaran suport a l'organització de l'esdeveniment. L'obertura de portes serà a les 19.30 h.

Gospel tradicional i contemporani

El Cor Gospel Girona, integrat per més de 70 cantaires i músics en directe sota la direcció de Xavier Thió, és una de les formacions de gospel més nombroses de Catalunya. El concert oferirà un repertori de gospel tradicional i contemporani caracteritzat per la seva força, energia i capacitat d'emocionar el públic.

Notícies relacionades i més

 La recaptació de l'esdeveniment contribuirà a finançar els programes i serveis que la Fundació Oncolliga Girona ofereix a les persones amb càncer i als seus familiars a les comarques gironines.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents