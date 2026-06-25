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La ressaca de Sant Joan deixa una desena de petits incendis a les comarques de Girona

Els Bombers han treballat entre dimecres a la nit i aquest dijous en focs de vegetació, jardins i contenidors sense afectacions destacades

Els Bombers treballant durant la revetlla en un incendi a Puigcerdà.

Els Bombers treballant durant la revetlla en un incendi a Puigcerdà. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La revetlla de Sant Joan ja s’ha acabat, però la seva ressaca encara ha mantingut actius els Bombers de la Generalitat a les comarques de Girona. Entre dimecres a la nit i aquest dijous 25 de juny, el cos d’emergències ha treballat en una desena de serveis relacionats amb petits incendis, la majoria en zones urbanes i sense afectacions destacades.

Segons destaquen els Bombers, cap dels focs ha cremat una superfície important ni ha provocat danys rellevants. Els avisos s’han repartit per diversos punts de la província, amb incidències a municipis com Castelló d’Empúries, Palafrugell, Sant Hilari Sacalm, Maçanet de la Selva o Tossa de Mar, entre d’altres.

En aquest darrer municipi, els efectius es van desplaçar poc abans de la mitjanit per un petit incendi de vegetació, que va cremar uns quatre metres quadrats. També hi ha hagut focs en jardins particulars, com a Corçà i Roses, sense més afectacions.

A banda, els Bombers també han actuat en un parell d’incendis de contenidors. Un dels avisos es va produir a Torroella de Montgrí, a la plaça dels Lledoners, cap a dos quarts d’onze de la nit, on va cremar un sol contenidor. L’altre va tenir lloc a la Bisbal d’Empordà, al carrer de Proudhon Carbó, també sense més conseqüències.

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La revetlla de Sant Joan a Girona ja havia tancat amb 136 avisos dels Bombers a les comarques gironines, sobretot per incendis de contenidors i de vegetació urbana. Tot i el degoteig de serveis posteriors, el cos remarca que els incidents d’aquesta ressaca de Sant Joan han estat de poca entitat.

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