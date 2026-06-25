Retiren elements de façanes que amenaçaven de caure en dos edificis de Figueres i Olot
En un dels casos els Bombers han tret sis peces de porcellana i, en l’altre, han sanejat la barbacana d’un bloc antic
Els Bombers de la Generalitat han treballat en les últimes hores en dos sanejaments de façana a les ciutats de Figueres i Olot després que diversos elements d’edificis amenacessin de caure a la via pública.
El primer cas es va produir dimecres cap a tres quarts de nou del vespre al carrer de la Barceloneta de Figueres. Segons informen els Bombers, una dotació es va desplaçar fins al lloc i va retirar sis peces de porcellana que amenaçaven de desprendre’s arran d’un problema amb la junta de dilatació de l’edifici.
Poca estona després, cap a tres quarts de deu de la nit, els efectius també van haver d’actuar al carrer de Sant Roc d’Olot. En aquest cas, havia cedit un tros petit de la barbacana d’un edifici antic i els Bombers van sanejar la façana per evitar nous despreniments.
Arran de l’actuació, també van revisar l’edifici per comprovar si hi havia algun problema estructural. Segons el cos d’emergències, la inspecció va descartar afectacions d’aquest tipus.
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