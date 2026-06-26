El Col·legi de Metges de Girona activa un punt de recollida de material humanitari per a Veneçuela
Les aportacions es podran fer els matins de dilluns a divendres a la seu col·legial
El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) expressa el seu més sentit condol i la seva solidaritat amb el poble veneçolà arran dels greus terratrèmols que han afectat el país en les darreres hores i que han tingut conseqüències devastadores per a la població.
Així mateix, el COMG vol traslladar el seu suport a la comunitat veneçolana resident a les comarques gironines i, molt especialment, als prop de 50 metges i metgesses d’origen veneçolà col·legiats a l’entitat, així com a les seves famílies i persones properes que puguin estar patint directament les conseqüències d’aquesta tragèdia.
Davant d’aquesta situació d’emergència, el Col·legi, en coordinació amb l’Associació de Veneçolans Residents a Girona (ASOVERGI), s’ofereix com a punt de recollida de material humanitari, que posteriorment serà enviat a les zones afectades.
Es podrà aportar material de primera necessitat, com ara material medicoquirúrgic, bolquers, roba, productes d’alimentació, aliments infantils envasats i altres productes bàsics d’ajuda humanitària.
La recollida es farà a la seu del COMG, situada al carrer de l’Albereda, 3-5, 4a planta, els dies laborables de 8.30 a 15 h.
El COMG agraeix per avançat totes les aportacions i la col·laboració de les persones i entitats que se sumin a aquesta iniciativa solidària.
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