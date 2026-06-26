Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balenes al MontgríMor Salomó MarquèsEstafa a PalamósHabitatges turísticsVeneçuelaPau CubarsíMundial futbol
instagramlinkedin

El Col·legi de Metges de Girona activa un punt de recollida de material humanitari per a Veneçuela

Les aportacions es podran fer els matins de dilluns a divendres a la seu col·legial

La seu del Col·legi de Metges de Girona en una imatge d'arxiu.

La seu del Col·legi de Metges de Girona en una imatge d'arxiu. / COMG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) expressa el seu més sentit condol i la seva solidaritat amb el poble veneçolà arran dels greus terratrèmols que han afectat el país en les darreres hores i que han tingut conseqüències devastadores per a la població.

Així mateix, el COMG vol traslladar el seu suport a la comunitat veneçolana resident a les comarques gironines i, molt especialment, als prop de 50 metges i metgesses d’origen veneçolà col·legiats a l’entitat, així com a les seves famílies i persones properes que puguin estar patint directament les conseqüències d’aquesta tragèdia.

Davant d’aquesta situació d’emergència, el Col·legi, en coordinació amb l’Associació de Veneçolans Residents a Girona (ASOVERGI), s’ofereix com a punt de recollida de material humanitari, que posteriorment serà enviat a les zones afectades.

Es podrà aportar material de primera necessitat, com ara material medicoquirúrgic, bolquers, roba, productes d’alimentació, aliments infantils envasats i altres productes bàsics d’ajuda humanitària.

La recollida es farà a la seu del COMG, situada al carrer de l’Albereda, 3-5, 4a planta, els dies laborables de 8.30 a 15 h.

Notícies relacionades i més

El COMG agraeix per avançat totes les aportacions i la col·laboració de les persones i entitats que se sumin a aquesta iniciativa solidària.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents