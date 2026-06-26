Comença el període d’informació pública del pla per protegir i renaturalitzar 91 municipis del litoral
La ciutadania podrà presentar al·legacions durant un mes mentre continua el procés participatiu sobre el futur document
El Govern ha obert aquest divendres el període d'informació pública del pla de protecció i ordenació del litoral (PPOL), el document que ha de definir la gestió de la costa catalana fins a l'any 2100. Es tracta d'un full de ruta que involucra 91 municipis -70 costaners i 21 d'interior- i vol protegir el litoral davant els riscos del canvi climàtic. A partir d'ara, la ciutadania disposarà d'un mes per presentar observacions, propostes de millora i al·legacions al text, que també s'ha remès als ajuntaments i a la resta d’entitats implicades. Paral·lelament, continua el procés participatiu iniciat al febrer, que s'allargarà fins al novembre i servirà per recollir aportacions abans de redactar la proposta inicial del pla, prevista per al 2027.
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