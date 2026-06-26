L'hospital d'Olot millora l'accessibilitat de les entrades a l'edifici
El centre incorpora dos plafons informatius que incorporen Braille, pictogrames, àudio i llengua de signes per facilitar l’orientació dels usuaris
L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha instal·lat dos nous plafons inclusius als accessos principals del centre per millorar l’accessibilitat i facilitar l’orientació dels usuaris. Els nous suports s’han col·locat a l’entrada principal de l’hospital i a l’entrada d’urgències, amb informació essencial sobre els serveis i les unitats del centre.
Els plafons incorporen cinc tipus de llenguatge per adaptar-se a les diferents necessitats comunicatives de les persones usuàries. Inclouen llenguatge escrit amb lectura entenedora, sistema Braille, llenguatge gràfic amb pictogrames, llenguatge oral amb suport d’àudio i llengua de signes a través d’un codi QR que permet accedir a contingut signat.
L’actuació també ha inclòs la incorporació d’indicacions en Braille als tòtems dels gestors de cues dels serveis de rehabilitació, diagnòstic per la imatge i consultes externes. L’objectiu és facilitar-ne l’ús autònom a les persones amb discapacitat visual.
A més, s’han millorat les indicacions ja existents al vestíbul de l’Hospital d’Olot, que fins ara podien resultar poc visibles per a persones amb dificultats visuals. Les noves senyalitzacions reforcen el contrast, la mida i la llegibilitat, i busquen afavorir una orientació més clara dins del centre.
Pla d'actuacions
Aquest projecte d’accessibilitat va sorgir arran d’una trobada amb participació de la ciutadania. Posteriorment, l’hospital va encarregar una auditoria externa a una empresa especialitzada en accessibilitat audiovisual, que va analitzar els punts de millora en l’àmbit de la comunicació i la senyalització. A partir de les conclusions d’aquest informe, s’ha desplegat un pla d’actuacions per avançar cap a un entorn més inclusiu.
La iniciativa és fruit del treball conjunt entre els serveis de Rehabilitació-Logopèdia, la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Comunicació, que han col·laborat per garantir que els continguts siguin comprensibles, accessibles i adaptats a diferents necessitats.
Aquesta actuació dona continuïtat a una línia de treball iniciada el 2023 amb la instal·lació d’un plafó inclusiu al bosc dels Tres Roures, un espai natural situat al costat de l’hospital. En aquell cas, el suport incorporava recomanacions, normes d’ús i informació sobre la fauna i la flora de l’entorn.
Segons l’hospital, aquell plafó va ser el primer d’aquestes característiques instal·lat a la Garrotxa, ja que integrava en un únic suport físic diverses formes de comunicació. Ara, el centre amplia aquest model als accessos principals per facilitar l’arribada i l’orientació dels pacients i visitants.
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