Girona arriba als 153 radars i és la tercera província de l’Estat amb més aparells
La demarcació suma 16 cinemòmetres més que fa un any i només queda per darrere de Barcelona i Madrid, segons un informe
La província de Girona ha arribat als 153 radars de trànsit i es manté com la tercera de l’Estat amb més aparells de control, només per darrere de Barcelona i Madrid. Segons l’última edició de l’Observatori de radars de Coyote, les comarques gironines han sumat 16 cinemòmetres més en un any, ja que en l’informe anterior se’n comptabilitzaven 137.
Aquest increment situa Girona amb un creixement del 12% respecte a l’any anterior i la consolida com la segona província catalana amb més radars, per darrere de Barcelona. En el rànquing estatal, ocupa la primera posició, amb 632 cinemòmetres, seguida de Madrid, amb 273, i de Girona, amb 153.
Del total de radars a Girona, 126 són radars fixos, 12 són radars de semàfor i 15 són radars de tram. Aquesta presència d’aparells de control a carreteres i vials urbans manté la demarcació entre els territoris amb més densitat de controls de velocitat de tot l’Estat.
El 84% de Catalunya
A Catalunya, Barcelona i Girona concentren el 84% dels radars del país. Entre totes dues províncies sumen 785 dels 936 cinemòmetres que l’informe atribueix al conjunt de Catalunya. Per darrere, el rànquing català el completen Lleida, amb 86 radars —72 fixos, 6 de semàfor i 8 de tram—, i Tarragona, amb 67 —60 fixos, 2 de semàfor i 5 de tram—. Segons Coyote, Girona i Tarragona són les demarcacions catalanes amb un creixement provincial més elevat, totes dues amb un 12%.
Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb més radars d’Espanya per cinquè any consecutiu. En total, disposa de 936 cinemòmetres, que representen el 26% de tots els radars de l’Estat. La xarxa catalana ha crescut un 34% en els últims cinc anys.
Radars remolc
Del total de radars que hi ha a Catalunya, 575 són radars fixos, 298 són de semàfor, 62 són de tram i n’hi ha un de cinturó i mòbil. L’informe també destaca que el Servei Català de Trànsit ha incorporat 107 nous radars de remolc -carro radar- a les carreteres catalanes, una tipologia inèdita fins ara a l’Estat. Aquests aparells, però, no s’inclouen dins del recompte total dels 936 radars perquè es consideren radars mòbils.
Catalunya també lidera el nombre de radars gestionats per ajuntaments i administracions locals, amb 556 cinemòmetres, davant dels 382 que depenen del Servei Català de Trànsit i altres organismes oficials. Respecte a l’any anterior, és la comunitat que més ha incrementat el nombre de radars procedents d’administracions locals, amb 33 nous aparells.
Un 37% més a l'Estat
A escala estatal, Espanya compta actualment amb 3.621 radars, gairebé un miler més que el 2021. En l’últim any se n’han incorporat 226 i, en els últims cinc anys, la xarxa ha crescut un 37%. Els radars de tram són els que més han augmentat durant aquest període, amb un increment del 86%.
Amb l’arribada de l’estiu i l’augment dels desplaçaments per carretera, Coyote alerta que els conductors s’exposen a més controls de velocitat. Segons les dades de la seva comunitat d’usuaris, durant el període estival es detecten un 12% més de radars fixos i un 29% més de radars mòbils que durant la resta de l’any.
Les dades formen part de l’Observatori de radars de Coyote, elaborat entre maig de 2025 i maig de 2026 a partir de dades pròpies i de fonts oficials com la DGT, el Servei Català de Trànsit, Trafikoa, comunitats autònomes i ajuntaments. L’estudi analitza l’evolució dels radars a l’Estat durant els últims cinc anys.
El responsable de Coyote Espanya, Grégoire Destre, assenyala en un comunicat que el creixement dels dispositius de control i l’aparició de noves tecnologies evidencien “l’aposta de les administracions per reforçar la seguretat viària i adaptar la vigilància a les noves necessitats de mobilitat”.
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