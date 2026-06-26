El Tour afectarà la C-17 i l'N-260 al Ripollès el dilluns 6 de juliol
S’aixecarà el peatge de la C-32 durant l’etapa de Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies d'FGC el cap de setmana
El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol, amb l’etapa de Tarragona a Barcelona, i dilluns 6, de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El Grand Départ, dissabte, haurà estat una contrarellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d’unes cinc hores en vies del corredor litoral, principalment l’N-340 i la C-31, i la gratuïtat del peatge de la C-32 entre les 11 a les 16 h. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C-59, la C-17 a partir de la Gleva, l’N-260 i diverses vies pirinenques.
També es preveuen reforços en les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) dijous, per la presentació dels equips, i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d’Esquadra.
Es tracta d’un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d’Esports, Berni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat pel Tour, aquest divendres al Palau de la Generalitat.
Un pla de seguretat i mobilitat per a una cita esportiva de “primeríssim nivell”
El pas del Tour de França, amb un Grand Départ inèdit a Catalunya i que desperta gran expectació entre els aficionats al ciclisme, a l’esport en general i als grans esdeveniments, comportarà un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat dissabte 4 de juliol, diumenge 5 i dilluns 6, amb 64 municipis implicats (61 per on passa el recorregut i els 3 que acullen la sortida de les etapes) i 11 comarques.
Els responsables del dispositiu assenyalen que els principals objectius són garantir el desenvolupament d’un esdeveniment esportiu internacional de primer nivell i vetllar per la seguretat dels corredors, els equips tècnics, els organitzadors i els milers espectadors que s’esperen tant a les sortides i arribades com al llarg del recorregut. Alhora, també volen minimitzar l’impacte sobre la mobilitat i les afectacions a la ciutadania que no segueixi la prova.
El conseller Álvarez ha destacat la importància d’aquest “esdeveniment esportiu de primeríssim nivell”, comparable amb molt poques competicions, i ha assenyalat que n’esperen un retorn econòmic molt superior als costos. Així, ha indicat que el cànon que han pagat per acollir la Grande Boucle és d’uns 6 milions d’euros, i aquí caldrà sumar tots els costos associats sobretot al dispositiu, mentre que n’esperen un retorn de més de 100 milions d’euros.
Álvarez també ha reivindicat l’experiència de Catalunya organitzant proves esportives. En aquest sentit, s’ha desenvolupat un projecte de voluntariat que ha rebut un total de 7.536 sol·licituds per les tres etapes.
Afectacions a les carreteres i vies alternatives
Les restriccions viàries seran bàsicament diumenge i dilluns, ja que l’etapa de dissabte, una contrarellotge per equips de 19,6 quilòmetres, transcorrerà del Fòrum a Montjuïc i, per tant, l’afectació serà a la ciutat de Barcelona. El consistori ja ha detallat les restriccions previstes aquell dia, així com dijous i diumenge.
Els talls temporals, desviaments i restriccions duraran unes 5 hores de mitjana per tram, ja que s’activaran unes 3 hores abans del pas dels ciclistes i es reobriran una hora després, aproximadament.
La segona etapa, de Tarragona a Barcelona, es disputarà en un diumenge de juliol, quan moltes persones busquen destinacions de costa, i el Govern demana a la ciutadania que tingui en compte les afectacions previstes.
Concretament, hi haurà talls a l’A-7, l’N-340, la C-31 i la BV-2041 i diversos accessos de la C-32, B-24, B-23 i C-32 a l’entorn metropolità. Es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.
Com a alternatives, hi haurà l’AP-7, la C-32 i les rondes de Barcelona. També, l’N-240, l’AP-2, la C-15, l’A-2, la C-16, l’A-27 i la T-11, en aquest cas per desplaçar-se entre les comarques de costa i les d’interior.
Com a mesura extraordinària, s’aixecaran les barreres dels peatges a l’autopista C-32 sud per als vehicles lleugers durant les afectacions del Tour de diumenge. No es preveuen restriccions generals per als vehicles pesants, però sí limitacions específiques.
El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que la situació s’hagi normalitzat cap a les 6 de la tarda i, per tant, recomana desplaçar-se a partir d’aquella hora sobretot per tornar a l’àrea metropolitana de Barcelona.
L’etapa de dilluns, de Granollers als Pirineus, afectarà la mobilitat quotidiana i logística. Les principals afectacions seran a la C-352, la C-59, la C-17, la C-37, la C-25 i l’N-260 i vies pirinenques. Al Ripollès, hi haurà limitacions d’accés a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i la Molina (la Cerdanya) durant les franges del tall.
La C-16, la C-37, la C-25 i l’AP-7 són les vies que es recomanen com a alternatives durant aquestes hores. La Generalitat ha obert un espai web per facilitar la planificació dels desplaçaments durant el Tour.
Reforç de trens i anul·lacions de parades d’autobusos
El pla de mobilitat, que es desplegarà entre el 2 i el 6 de juliol, preveu reforços de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): increments de la freqüència a les línies del Vallès (S1 i S2) dijous, per la presentació dels equips, i durant el cap de setmana, es doblarà la capacitat dels trens de Llobregat-Anoia i es mantindran els reforços cap a Terrassa i Sabadell.
D’altra banda, hi haurà afectacions a la xarxa interurbana d’autobusos, amb canvis de recorregut i anul·lacions de parades el cap de setmana a l’àrea metropolitana. Dilluns, hi haurà una afectació massiva a Granollers, on l’estació d’autobusos quedarà fora de servei durant bona part del matí, i talls de serveis a Osona i el Ripollès.
Un dispositiu integral que també mira el termòmetre
El dispositiu de seguretat mobilitzarà més de 4.000 agents de policia, entre mossos d’esquadra i policies municipals i guàrdies urbans de les localitats per on passa la prova. L’operatiu inclou diverses àrees dels Mossos i helicòpters i drons policials.
Es tracta d’un dispositiu integral en què també participen Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i Protecció Civil, entre altres serveis. Encara falta una setmana, però el Departament d’Interior també està pendent del termòmetre i del risc d’incendi.
Precedents de protestes en proves esportistes
Preguntats per les protestes pel genocidi d’Israel a Gaza que l’any passat van trasbalsar el desenvolupament de la Vuelta, així com altres eventuals escenaris que poguessin alterar el Tour, els responsables del dispositiu han respost que, ara com ara, no tenen detectat cap risc afegit per a la prova.
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