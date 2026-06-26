Tres esglésies de la diòcesi de Girona obriran de nit il·luminades amb espelmes
La basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries, el santuari del Tura i Sant Pere de Figueres se sumen a una iniciativa d’abast català
Tres temples de la diòcesi de Girona participaran avui en la tercera edició de la Nit de les Esglésies, una iniciativa impulsada per la Xarxa de Catalonia Sacra que permetrà viure una experiència de contemplació i recolliment en espais patrimonials d’arreu de Catalunya. A la demarcació de Girona, els espais participants seran la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries, el santuari de la Mare de Déu del Tura d’Olot i l’església de Sant Pere de Figueres.
Entre dos quarts de nou del vespre i dos quarts de dotze de la nit, els visitants podran accedir gratuïtament als espais participants, que estaran il·luminats exclusivament amb la llum de les espelmes. Aquesta atmosfera singular vol transformar, d’aquesta manera, la percepció habitual dels temples i convidar als visitants a descobrir-ne l’arquitectura, l’art i la dimensió espiritual des del silenci i la contemplació.
I és que la Nit de les Esglésies vol oferir una aproximació diferent al patrimoni cultural de l’Església, oberta tant als visitants habituals com a les persones interessades en el patrimoni, la cultura o l’experiència personal. La llum tènue de les espelmes vol recrear, a més, l’ambient amb què aquests espais eren viscuts abans de l’arribada de l’electricitat.
En el conjunt de Catalunya, també participaran en la Nit de les Esglésies la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, la capella de Sant Magí de Tarragona, la catedral de Sant Pere de Vic, l’ermita de Sant Quirc de Durro, el monestir de Santa Maria de Lluçà, l’església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell, l’església de Santa Maria de Cervera, l’església de Santa Maria de la Geltrú, l’església de Santa Maria la Major de Montblanc, el monestir de Poblet, el monestir de Santa Maria de l’Estany, i el monestir de Santa Maria de Ripoll que, tot i ser província de Girona, pertany al Bisbat de Vic.
Aquesta activitat marca també el tret de sortida de la campanya 'L’Estiu és diví', el programa que Catalonia Sacra organitza durant els mesos de juliol i agost per promoure la visita al patrimoni cultural d’arrel religiosa de Catalunya. Enguany, la programació posa el focus en el modernisme, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
Catalonia Sacra és una iniciativa dels departaments de Patrimoni Cultural dels deu bisbats amb seu a Catalunya, que treballa per donar a conèixer, preservar i dinamitzar el patrimoni cultural de l’Església. La seva xarxa agrupa temples i espais patrimonials que desenvolupen accions conjuntes per afavorir-ne la divulgació i la visita.
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